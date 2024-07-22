Ничего полезного нет: тренер рассказал всю правду о "разгрузочных днях"

Полезны ли "разгрузочные дни"

"Разгрузочный день" - это однодневная диета, когда человек целый день питается одним продуктом в небольших порциях, пьет много воды и ест мало калорий.

В интернете можно найти разные варианты таких диет, например разгрузочный день на кефире или огурцах.

Разгрузочные дни можно устраивать не только после праздников. Они также дают толчок организму к похудению.

Такой день можно проводить раз в неделю и затем повторять еженедельно.

По словам эксперта, ничего полезного в "разгрузочных днях" нет.

Каждый день организму человеку нужны жиры, белки, углеводы и клетчатка.

Тренер рассказал, что в организме живут триллионы бактерий, которые в желудке и кишечнике. Им нужна именно растворимая клетчатка.

В частности, если этих бактерий не кормить клетчаткой, то они питаются слизью, которая находится на стенках толстого кишечника и когда слой слизи становится маленьким, то это плохо. Поэтому нужно правильно есть каждый день.

Для кого это особенно вредно

Отрицательный побочный эффект "разгрузочных дней" - это чувство голода. Люди также могут ощущать слабость или понижение производительности.

Такие побочные эффекты могут быть временными, пока организм не адаптировался к новому графику еды.

Такие дни особенно вредны для людей, страдающих расстройствами пищевого поведения.

Это особенно важно при таких заболеваниях: