Тренер назвала простой способ избавиться от жира на талии людям 50+

Как избавиться от жира на животе после 50 лет?

Висцеральный жир иногда называют активным жиром, поскольку он играет активную роль в функционировании вашего тела.

Слишком много висцерального жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, болезни сердца и инсульт.

Несмотря на то что этот жир на животе может быть труднее сбросить во время и после менопаузы, похудеть на этом этапе жизни вполне возможно.

Петра Генко, 56-летняя фитнес-инфлюэнсерша, которая делится советами по похудению и тренировкам для женщин в менопаузе, говорит, что есть несколько простых упражнений, которые могут помочь вам достичь ваших целей.

Они не нуждаются в оборудовании, их можно выполнять где угодно, и они подходят женщинам любого уровня физической подготовки.

Во-первых, она рекомендует попробовать упражнение поднятия колен, стоя.

"Этот простой, легкий шаг поможет вам начать терять этот менопаузный живот. Чем больше вы двигаетесь, тем больше калорий сжигаете. Поднимите левое колено в течение 30 секунд, отдохните 15 секунд, затем поднимите правое колено в течение 30 секунд. Посмотрите, сколько раз вы можете это повторить", - сказала она.