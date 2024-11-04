Тренер назвала простой способ избавиться от жира на талии людям 50+

Многие женщины и мужчины жалуются на увеличение жира на животе после 50 лет. Это совокупность подкожного и висцерального жира, накапливающегося вокруг органов. Как от него избавиться?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.
Висцеральный жир иногда называют активным жиром, поскольку он играет активную роль в функционировании вашего тела.
Слишком много висцерального жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, болезни сердца и инсульт.
Несмотря на то что этот жир на животе может быть труднее сбросить во время и после менопаузы, похудеть на этом этапе жизни вполне возможно.
Петра Генко, 56-летняя фитнес-инфлюэнсерша, которая делится советами по похудению и тренировкам для женщин в менопаузе, говорит, что есть несколько простых упражнений, которые могут помочь вам достичь ваших целей.
Они не нуждаются в оборудовании, их можно выполнять где угодно, и они подходят женщинам любого уровня физической подготовки.
Во-первых, она рекомендует попробовать упражнение поднятия колен, стоя.
"Этот простой, легкий шаг поможет вам начать терять этот менопаузный живот. Чем больше вы двигаетесь, тем больше калорий сжигаете. Поднимите левое колено в течение 30 секунд, отдохните 15 секунд, затем поднимите правое колено в течение 30 секунд. Посмотрите, сколько раз вы можете это повторить", - сказала она.
@petragenco
Do this quick 6 minute workout every morning, to get you moving and help start to lose that belly. Make sure you look at what you’re eating too - cutting out processed food and sugar
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