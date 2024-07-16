Тренер назвал продукты, которых можно съесть много и не переживать за фигуру

Какие продукты есть

По словам эксперта, существуют продукты, которые можно есть в большом количестве и не переживать за лишний вес.

В первую очередь - это любые листовые салаты, ведь там калорий практически нет.

Далее следует есть овощи, не содержащие в себе крахмал, то есть те, которые растут над землей. Тренер отметил, что можно также есть растущие в земле, в них калории есть, но в маленьком количестве.

Не стоит забывать о ягодах и фруктах, которые также должны быть в рационе.

К тому же следует включить продукты с низким содержанием жирности, это может быть птица или индюшиное филе - там жира практически нет, только белок и то в малом количестве, только 20%.

Кроме того, следует есть говядину и не жирные сорта рыбы.

Низкокалорийные напитки

Вода с лимоном

Вода с лимоном способствует ускорению метаболизма. Воду с лимоном следует употреблять утром натощак и между приемами пищи, особенно людям, придерживающимся низкокалорийной диеты.

Чай

Чай зеленый, черный или другой, не содержащий сахара, является хорошим выбором для уменьшения количества калорий в вашем рационе. Чай содержит антиоксиданты, помогающие снизить воспаление в организме и поддерживать здоровье.

Кофе

Черный кофе без сахара содержит менее 5 килокалорий на чашку и может помочь пробудить ваш метаболизм, способствующий снижению веса.

Имбирный чай

Имбирь улучшает метаболизм и препятствует появлению новых жировых отложений на животе. Имбирный чай может быть великолепной альтернативой сладким напиткам.

Томатный сок

Томатный сок содержит минимум калорий, способствует лишению жира, содержит антиоксиданты, препятствующие развитию многих заболеваний.