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Тренер рассказал, почему так хочется сладкого и назвал его безопасное количество в рационе

Суббота 09 ноября 2024 08:45
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Тренер рассказал, почему так хочется сладкого и назвал его безопасное количество в рационе Фото: Почему людям хочется сладкого (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто людям, желающим похудеть, постоянно хочется сладкого. В чем же причина такого желания есть сладости?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Основные причины тяги к сладкому:

  • Частые стрессы, напряжение, волнение;
  • Из-за недосыпания;
  • Во время предменструального синдрома;
  • Малоподвижный образ жизни;
  • Нехватка хрома в организме;
  • Несбалансированное питание;
  • Инсулинорезистентность;
  • Паразиты;
  • Психологическая зависимость.

Как уменьшить тягу к сладкому

Диетологи отмечают: чтобы уменьшить тягу к сладкому, важно сохранять баланс в питании. Пропуск завтрака или другие приемы пищи без планирования могут привести к неконтролируемому желанию есть сладости, поскольку организм ищет быстрый источник энергии. Это происходит, когда уровень питательных веществ снижается из-за нерегулярного питания или нехватки белков, жиров и углеводов.

Специалисты советуют обращать внимание на продукты с высокой ценностью: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.

Также большое значение имеет режим сна. Недосып может повысить аппетит, поскольку гормон сытости снижается, а организм начинает требовать быстрых углеводов. В исследованиях недосыпающие участники чаще выбирали сладости, чем более здоровые продукты.

Физическая активность также играет немаловажную роль в контроле аппетита. Специалисты рекомендуют включать тренировки хотя бы три раза в неделю, ведь это положительно влияет на регулировку веса и помогает сохранять баланс калорий.

Диетологи советуют сосредотачиваться на здоровых сладостях, таких как фрукты и ягоды, поскольку они содержат меньше сахара, чем обработанные десерты, и содержат важные витамины и клетчатку. Они также отмечают, что до 20% суточной нормы калорий можно выделять на сладости, а остальное лучше получать из цельных продуктов.

В общем, уменьшение влечения к сладкому - процесс индивидуальный и комплексный. Специалисты подчеркивают: если нет проблем с весом и общий рацион состоит из правильных продуктов на 80%, переживать из-за небольшого потребления сладостей не стоит.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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