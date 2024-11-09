Тренер рассказал, почему так хочется сладкого и назвал его безопасное количество в рационе

Очень часто людям, желающим похудеть, постоянно хочется сладкого. В чем же причина такого желания есть сладости?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Основные причины тяги к сладкому:

Частые стрессы, напряжение, волнение;

Из-за недосыпания;

Во время предменструального синдрома;

Малоподвижный образ жизни;

Нехватка хрома в организме;

Несбалансированное питание;

Инсулинорезистентность;

Паразиты;

Психологическая зависимость.

Как уменьшить тягу к сладкому

Диетологи отмечают: чтобы уменьшить тягу к сладкому, важно сохранять баланс в питании. Пропуск завтрака или другие приемы пищи без планирования могут привести к неконтролируемому желанию есть сладости, поскольку организм ищет быстрый источник энергии. Это происходит, когда уровень питательных веществ снижается из-за нерегулярного питания или нехватки белков, жиров и углеводов.

Специалисты советуют обращать внимание на продукты с высокой ценностью: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.

Также большое значение имеет режим сна. Недосып может повысить аппетит, поскольку гормон сытости снижается, а организм начинает требовать быстрых углеводов. В исследованиях недосыпающие участники чаще выбирали сладости, чем более здоровые продукты.

Физическая активность также играет немаловажную роль в контроле аппетита. Специалисты рекомендуют включать тренировки хотя бы три раза в неделю, ведь это положительно влияет на регулировку веса и помогает сохранять баланс калорий.

Диетологи советуют сосредотачиваться на здоровых сладостях, таких как фрукты и ягоды, поскольку они содержат меньше сахара, чем обработанные десерты, и содержат важные витамины и клетчатку. Они также отмечают, что до 20% суточной нормы калорий можно выделять на сладости, а остальное лучше получать из цельных продуктов.

В общем, уменьшение влечения к сладкому - процесс индивидуальный и комплексный. Специалисты подчеркивают: если нет проблем с весом и общий рацион состоит из правильных продуктов на 80%, переживать из-за небольшого потребления сладостей не стоит.