Тренер раскрыл правду, действительно ли полезны прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой могут являться эффективным видом физической активности, но имеют свои ограничения. Хотя этот вид тренировок подходит многим, есть определенные риски для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата или избыточным весом.

Кому не подходят прыжки со скакалкой, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Кому скакалка не подходит?

Прыжки со скакалкой создают ударную нагрузку на суставы, позвоночник и мышцы из-за мини-падения во время приземления. Поэтому они не рекомендованы людям, у которых:

Масса тела превышает 100 кг;

Болят колени или есть проблемы с суставами;

Имеются хронические заболевания позвоночника;

Техника выполнения неуклюжа.

В таких случаях предпочтительнее выбрать альтернативные способы повышения физической активности.

Как правильно прыгать?

Если вы решили попробовать прыжки со скакалкой, важно избегать типичных ошибок. Начинающие часто прыгают слишком высоко, тратя много энергии и создавая излишнюю нагрузку. Рекомендации:

Прыгайте мягко, на носках ;

; Упражняйте регулярные тренировки, чтобы постепенно совершенствовать технику;

По возможности прыгайте босыми , если поверхность позволяет.

Почему стоит прыгать?

Прыжки со скакалкой - это простой, но эффективный способ:

повысить двигательную активность;

Помочь в похудении (без чуда, но калории сгорают);

Улучшить выносливость;

Развить мышцы нижней части тела;

Увеличить запас двигательных навыков.

Какие мышцы работают?

Во время скачков активно задействуется:

Трехглавая мышца голени;

Большая ягодичная мышца;

Четырехглавая мышца бедра.

Прыжки со скакалкой - это отличный способ разнообразить тренировки, улучшить здоровье и повысить активность. Однако подходить к этому виду физических упражнений следует осторожно, учитывая собственное состояние здоровья и возможности организма.

Если техника скачков вызывает трудности, дайте себе время на усовершенствование.