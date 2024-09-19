Тренер рассказал, как определить, что у вас ожирение и как этого избежать

Как рассчитать ИМТ (индекс массы тела)?

Пример: для человека с ростом 176 см и весом 70 кг.

Сначала вычисляем квадрат роста: 1,76м×1,76м = 3,09м². Далее делим массу тела на полученное число: 70 кг/3,09 м² = 22,6.

Полученный ИМТ: 22,6.

Оценка ИМТ:

18,5 - 25: норма.

25 - 30: избыточный вес.

Более 30: ожирение.

Однако следует учитывать, что ИМТ не определяет состав тела. Например, у спортсмена весом 90 кг больше мышечной массы, тогда как у человека того же веса, который не занимается спортом, будет больше жировых отложений. Однако, классификация ожирения, прежде всего, создана для предупреждения о рисках для здоровья.

Всегда ли физическая активность помогает?

Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к ожирению, но это не значит, что они набирают вес от воздуха или воды. Основная причина ожирения - чрезмерное потребление калорий. Даже в популяциях охотников-собирателей ожирение практически отсутствует, хотя сегодня почти 2 миллиарда людей страдают лишним весом или ожирением.

Энергетический баланс:

Положительный энергетический баланс: излишние калории откладываются в виде жира.

Негативный баланс: жир используется для обеспечения энергии, если ее не хватает из пищи.

Факторы, оказывающие влияние на энергетический баланс: гормоны, питание, стресс, состояние микробиома кишечника, физическая активность. Основной виновник ожирения - переработанная пища с высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки.

Помогают ли упражнения для похудения?

Физические упражнения не всегда являются эффективным способом для потери веса, поскольку калории, затраченные на физическую активность, обычно меньше поступающих с пищей. К примеру, после тренировки мы часто чувствуем голод и можем съесть больше, чем потратили. Кроме того, после тяжелой тренировки люди обычно испытывают усталость и могут снижать свою активность дома.

Даже если вы пройдете 3 км (4-5 тысяч шагов), то сожжете всего 100 ккал, тогда как плитка шоколада (100 г) содержит 550 ккал. Исследования показывают, что некоторые тренирующиеся люди не всегда компенсируют это повышенным потреблением пищи или снижением активности в течение дня, но это очень индивидуально.

Если каждый день дополнительно проходить 3 км, то за год можно потерять или не набрать всего 2 кг. В общем, потеря веса из-за физических упражнений происходит гораздо медленнее, чем из-за диеты. Организм быстро адаптируется к физическим нагрузкам и со временем тратит меньше калорий на ту же активность.

Вывод:

Для эффективного контроля веса главное - это сбалансированное питание и контроль калорий, а физическая активность может быть только дополнительным инструментом.