ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Це казка": тренер розвінчав один з міфів про вгодованих дітей

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 13:16
"Це казка": тренер розвінчав один з міфів про вгодованих дітей Фото: вгодованих дітей потрібно обмежувати в їжі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато дітей стикаються з проблемою зайвої ваги, але часто бабусі їм кажуть, що "вони витягнуться". Це зовсім не так, тим більше, повна дитина ризикує в дорослому віці зіткнуться з проблемою ожиріння.

Найвідоміший міф про те, що дитина подорослішає і "витягнеться" розвінчав тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк.

Чи можна повну дитину обмежувати в їжі

Тренер запевняє, що сама дитина потім "не витягнеться". Причина дитячого ожиріння по суті нічим не відрізняються від дорослого , це – переїдання.

"Генетика, нездорові харчові звички, низька фізична активність, хронічний стрес, депривація сну – все як у нас", - пише Мандзяк.

Дитина обов'язково повинна бути фізично-активною. Харчові звички необхідно прищеплювати з дитинства.

"А ось фізична активність і те, що дитина їсть - ваша абсолютна відповідальність. Дитина - це пластилін, з якого ми ліпимо... щось ліпимо. Якщо ми не ліпимо цілеспрямовано, воно ліпиться саме, хаотично. Що там зліпиться, можна тільки гадати. Пам'ятайте, діти імпульсивні, їх дії слід направляти", - пише експерт.

Як привчити дитину до навантаження

Не варто купувати електросамокат, якщо у дитини зайва вага. Придбайте звичайний, приберіть гаджети і попросіть йти на вулицю і гуляти. Приберіть з раціону кока-колу і допоможіть любити фрукти.

Чи не постраждає мозок при зменшенні калорійності

Відомо, що при крайній кахексії – виснаження організму в результаті голодування – коли життєво важливі органи втрачають до 50% своєї маси, мозок залишається цілим. Тому не хвилюйтеся, а краще збільште відсоток білка в раціоні на 15%.

"Я прекрасно розумію, як важко обмежувати в їжі власне дитятко. Але, якщо зробити все грамотно, дитина не буде голодною і не буде відчувати себе обділеною. Повторюся ще раз: більше продуктів з високим індексом ситості, трохи смакоти. Додайте фізичні вправи і взагалі фізичний рух в життя дитини", - порадив батькам Віктор.

Читайте також, діти з надмірною вагою стикаються з більш високим ризиком слабоумства в літньому віці.

Читайте РБК-Україна в Google News
лишний вес
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!