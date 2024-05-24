Тренер объяснил, почему люди не могут избавиться от жира в проблемных зонах
Очень часто жировые отложения накапливаются в зонах, которые трудно прорабатывать с помощью физических упражнений - например, над коленями или на боках. Избавиться от такого жира можно, если правильно подойти к решению этого вопроса.
О том, как избавиться от жира в проблемных зонах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.
Почему не удается избавиться от жира в проблемных зонах
"Когда у людей где-то начинает выступать жир, они думают, что на этот участок нужно делать упражнения и там сожжется жир. Например, если он откладывается на боках, то люди делают наклоны. Если же он появляется в области пресса, то они качают пресс. Если над коленями - машут ногами. Но на самом деле такие упражнения никакого отношения не имеют к локальному сжиганию жира", - говорит тренер.
Попко объясняет, что если у вас где-то появляется жир, значит вы переедаете, поэтому нужно посмотреть свой рацион и создать дефицит.
"Если дефицит нужно делать незначительный, условно 300-400 калорий, то можно добавить больше активности. А если нежен больше дефицит - то надо пересматривать рацион", - говорит эксперт.
Какие тренировки лучше выполнять для похудения
"С точки зрения расхода энергии, нет разницы, какие тренировки выполнять - кардио или силовые, главное, чтобы был дефицит калорий. Но я бы рекомендовал делать акцент на силовые тренировки, потому что они дают возможность изменить композицию тела. За счет таких тренировок мышцы будут увеличиваться", - говорит Попко.
Он добавляет, что дефицит калорий приведет к уменьшению жира, а силовая нагрузка приведет к наращиванию мышц.
"Во время того, как вы худеете, тело должно иметь какую-то форму, поэтому важны физические нагрузки. Если хотите кардио тренировки - то можно выполнять их как дополнительные", - говорит тренер.
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