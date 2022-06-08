Тренер пояснив, чи можна перебивати голод водою: "дверцята туалету будуть поскрипувати кожні 15 хвилин"
Серед всіляких порад по боротьбі із зайвою вагою і лайфхаків про схуднення й "економне" харчування в мережі можна зустріти тези про те, ніби водою можна перебивати голод. Наскільки коректні такі рекомендації та чи не відгукнеться водна дієта проблемами зі здоров'ям?
Ясність в цих питаннях вніс відомий фітнес-тренер Віктор Мандзяк у Facebook.
Чому вода від голоду не врятує, та може нашкодити
Експерт закликав не довіряти порадам в інтернеті про те, що від голоду на дієті нібито рятує вода. І ось чому:
- Вода повинна вживатися за бажанням, гвалтувати себе водою - нездорово.
- Якщо вас мучить почуття голоду при схудненні, то швидше за все ваша програма по раціону підібрана неправильно: надто великий дефіцит калорій, мало рухаєтеся, невірно підібране співвідношення ситних і "гедоністичних" продуктів, адже при ідеально спланованому схудненні допускається лише ледь відчутний голод.
- Вода в принципі нікудишній засіб перебивання голоду. Так, розтягнення шлунка лише стимулює ситість, і навіть після літра води хвилин через 20 шлунок вже буде порожній, що підтверджується дослідженнями.
Науковці підтверджували, що вода, спожита за пів години до їди, не впливала на кількість отриманих з їжею калорій, а у людей у віці - знижувала кількість спожитих калорій.
"А от дверцята туалету будуть ритмічно поскрипувати кожних 15 хвилин в результаті "перебивання голоду водою". А ще можна отримати водну інтоксикацію", - зазначає фітнес-тренер.
Він також звертає увагу, що вода - безкалорійна, в розтягнення стінок шлунка - всього лише один з факторів ситості, при цьому ситість дуже сильно потребує калорій.
Що говорить наука про воду і ситості
В ході одного експерименту вчені досліджували, як вода і вода в складі страви впливає на ситість. У ньому взяли участь три випробовувані групи добровольців і ще одна - контрольна. Результати роботи були опубліковані в медичному журналі National Library of Medicine.
Перші вживали курячо-рисову запіканку і не запивали, другі - навпаки, мали запіканку запивати, а треті просто розмішали її з водою (за фактом їли курячо-рисовий суп).
Склад страв, хімічний склад і калорійність у всіх групах були ідентичними, все обчислено в грам.
Після цього протягом дня у випробовуваних було ще два прийоми їжі (обід і вечеря), під час яких дозволялося їсти все що хочеш. Все з'їдене чітко фіксувалося, аби визначати ситність страви.
У підсумку: ті, хто вживали той самий суп за обідом і вечерею, їли на 112 ккал менше запивали запіканку водою. А різниці між першою і другою групами не було. Висновок - вода ситість не стимулює, на відміну від води в складі страви.
Що ж краще вживати з "рідкої їжі"
Спеціаліст закликає налягати на овочі та фрукти. Так, пояснює він, люди, які вживають супи, мають меншу масу тіла і вужчу талію. Вода в складі продуктів і страв робить людину ситим при меншій кількості отриманих калорій. При цьому важливо враховувати, що:
- вода в складі овочів, фруктів, бульби, молока, борщу, супу - це ситно;
- а ось в складі солодких калорійних вод, соків, компотів, морсів, квасу і пива - ні.
"Перебивати водою голод - вкрай неефективна, шкідлива і навіть небезпечна стратегія. Пити воду треба за бажанням, і саме бажання (спрага) - індикатор того, що організм потребує вологу. В контексті контролю маcи тіла чи схуднення важливо, щоб спрага тамувалась безкалорійною рідиною, чим і є вода. Отже, спрагу тамують водою, а голод перебивають їжею", - зазначає Мандзяк
Так, резюмує експерт, спрагу втамовують водою, а голод перебивають їжею. Не переплутайте!
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