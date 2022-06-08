Тренер пояснив, чи можна перебивати голод водою: "дверцята туалету будуть поскрипувати кожні 15 хвилин"

Серед всіляких порад по боротьбі із зайвою вагою і лайфхаків про схуднення й "економне" харчування в мережі можна зустріти тези про те, ніби водою можна перебивати голод. Наскільки коректні такі рекомендації та чи не відгукнеться водна дієта проблемами зі здоров'ям?

Чому вода від голоду не врятує, та може нашкодити

Експерт закликав не довіряти порадам в інтернеті про те, що від голоду на дієті нібито рятує вода. І ось чому:

Вода повинна вживатися за бажанням, гвалтувати себе водою - нездорово. Якщо вас мучить почуття голоду при схудненні, то швидше за все ваша програма по раціону підібрана неправильно: надто великий дефіцит калорій, мало рухаєтеся, невірно підібране співвідношення ситних і "гедоністичних" продуктів, адже при ідеально спланованому схудненні допускається лише ледь відчутний голод. Вода в принципі нікудишній засіб перебивання голоду. Так, розтягнення шлунка лише стимулює ситість, і навіть після літра води хвилин через 20 шлунок вже буде порожній, що підтверджується дослідженнями.

Науковці підтверджували, що вода, спожита за пів години до їди, не впливала на кількість отриманих з їжею калорій, а у людей у віці - знижувала кількість спожитих калорій.

"А от дверцята туалету будуть ритмічно поскрипувати кожних 15 хвилин в результаті "перебивання голоду водою". А ще можна отримати водну інтоксикацію", - зазначає фітнес-тренер.

Він також звертає увагу, що вода - безкалорійна, в розтягнення стінок шлунка - всього лише один з факторів ситості, при цьому ситість дуже сильно потребує калорій.

Що говорить наука про воду і ситості

В ході одного експерименту вчені досліджували, як вода і вода в складі страви впливає на ситість. У ньому взяли участь три випробовувані групи добровольців і ще одна - контрольна. Результати роботи були опубліковані в медичному журналі National Library of Medicine.

Перші вживали курячо-рисову запіканку і не запивали, другі - навпаки, мали запіканку запивати, а треті просто розмішали її з водою (за фактом їли курячо-рисовий суп).

Склад страв, хімічний склад і калорійність у всіх групах були ідентичними, все обчислено в грам.

Після цього протягом дня у випробовуваних було ще два прийоми їжі (обід і вечеря), під час яких дозволялося їсти все що хочеш. Все з'їдене чітко фіксувалося, аби визначати ситність страви.

У підсумку: ті, хто вживали той самий суп за обідом і вечерею, їли на 112 ккал менше запивали запіканку водою. А різниці між першою і другою групами не було. Висновок - вода ситість не стимулює, на відміну від води в складі страви.

Що ж краще вживати з "рідкої їжі"

Спеціаліст закликає налягати на овочі та фрукти. Так, пояснює він, люди, які вживають супи, мають меншу масу тіла і вужчу талію. Вода в складі продуктів і страв робить людину ситим при меншій кількості отриманих калорій. При цьому важливо враховувати, що:

вода в складі овочів, фруктів, бульби, молока, борщу, супу - це ситно;

а ось в складі солодких калорійних вод, соків, компотів, морсів, квасу і пива - ні.

"Перебивати водою голод - вкрай неефективна, шкідлива і навіть небезпечна стратегія. Пити воду треба за бажанням, і саме бажання (спрага) - індикатор того, що організм потребує вологу. В контексті контролю маcи тіла чи схуднення важливо, щоб спрага тамувалась безкалорійною рідиною, чим і є вода. Отже, спрагу тамують водою, а голод перебивають їжею", - зазначає Мандзяк

Так, резюмує експерт, спрагу втамовують водою, а голод перебивають їжею. Не переплутайте!