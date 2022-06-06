ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дієтолог пояснила, чому влітку не треба захоплюватися фруктово-ягідними соками

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 16:15
Дієтолог пояснила, чому влітку не треба захоплюватися фруктово-ягідними соками Фото: дієтолог висловилася про ягоди та фрукти в літній сезон (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Фрукти і ягоди є джерелом корисних вітамінів з мінералів, містять воду, і аскорбінову кислоту з антиоксидантами, а також харчові волокна. А ще така улюблена багатьма літня рослинна їжа - смачна і солодка. Однак експерти в області здорового харчування не рекомендують занадто налягати на фруктово-ягідні соки - це загрожує неприємними наслідками.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на сторінці в Facebook.

Вся справа саме у вмісті глюкози і фруктози в ягодах і фруктах. Ці прості вуглеводи дають ту саму солодкість, а при великій присутності в нашому раціоні здатні привести до зайвої ваги.

"Чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, не важливо, з якого джерела надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, відкладаються в депо, що не тільки збільшує розмір нашого одягу, але і шкодить нашому здоров'ю", - звертає увагу фахівець.

Дієтолог з цієї ж причини не радить влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками, і пояснює, чому:

  • По-перше, кількість простих вуглеводів у склянці фруктового соку більша, ніж можна отримати з рекомендованої денної норми фруктів. Наприклад, з одного яблука можна отримати 50-70 мл соку, тому в склянці соку буде не одне яблуко. Особливо, якщо в соки доданий ще й цукор.
  • По-друге, під час приготування соку з фруктів і ягід видаляється цінна частина - харчові волокна. Влітку куди корисніше вживати смузі з суміші овочів і зелені з невеликим додаванням фруктів-ягід.

Експерт зазначає, що ласувати можна будь-якими фруктами і ягодами, та важливо дотримуватися норми.

"Співвідношення овочів і фруктово-ягідної частини під час збалансованого харчування має становити приблизно 2:1. Якщо норма овочів - 400-500 г, то фруктів-ягід можна з'їсти 200-250 г", - пише дієтолог Фус.

Нагадаємо, раніше науковці назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.

Додамо також, нещодавно ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні, та на які сезонні фрукти й овочі бажано звернути увагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
фрукти сок Здорове харчування Поради дієтолога
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими