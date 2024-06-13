Тренер назвал лайфхаки похудения, о которых вы могли не догадываться

Люди, которые хотят похудеть, очень часто забывают о способах потери веса, которые кажутся неочевидными.

Какие три действенных лайфхака похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Три способа похудеть

Ешьте из небольшой посуды

На ощущение насыщения и сытости оказывает влияние осознание нами количества потребленной пищи. Одна и та же еда в меньшей посуде кажется более объемной. Налейте суп в меньшую тарелку и он даст тебе больше сытости.

Ешьте первые блюда

Вода нас не делает сытыми, потому что быстро покидает желудок после потребления, и калорий не содержит в себе, чтобы стимулировать различные гормоны сытости (инсулин, GLP-1, лептин и т.д.). Но если вода содержится в первых блюдах – то совсем другое дело.

Супы сытные, а употребляющие их люди обычно стройнее. Но не употребляйте первые блюда с майонезом и белым хлебом, потому что это совсем не низкокалорийная пища.

Употребляйте больше клетчатки

Овощи, фрукты, крупы и бобовые включают в себя клетчатку, которую еще недавно считали чем-то лишним и ненужным в рационе - отходами.

Теперь мы знаем, что клетчатка оздоровляет, в частности, кормит наших бактерии толстого кишечника, и очень полезна для тех, кто хочет похудеть.

Клетчатка снижает усвояемость калорий и способствует сытости через разные механизмы, от задержки пищи в желудке до сложного механизма подвздошного тормоза.