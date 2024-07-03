Тренер назвала кашу, которая вредна для здоровья

Чем вредна овсянка быстрого приготовления

По словам эксперта, овсянка быстрого приготовления содержит меньше клетчатки и меньше питательных веществ, таких как витамины и минералы, и имеет более высокий гликемический индекс.

А это значит, что она довольно быстро усваивается и вы снова будете чувствовать голод.

К тому же, она содержит такие дополнительные вещества как сахар и ароматизаторы.

Для большей пользы тренер советует выбирать обычную овсяную цельнозерновую крупу.

Она будет вариться долго, но будет сохранять максимальное количество пользы.

Большинство популярных производителей овсянки быстрого приготовления добавляют 10-12 г сахара в порцию менее 200 калорий. Это означает, что вы будете съедать почти четверть общего количества сахара в порции, обеспечивающей менее 10-й части необходимых калорий в сутки.