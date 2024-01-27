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Тренер Анита Луценко объяснила, следует ли пить протеиновые коктейли после занятий спортом

Стоит ли пить протеиновые коктейли после занятий спортом (фото: likein.ua)
Автор: Василина Копытко

Протеиновые коктейли - очень популярный напиток среди людей, которые регулярно занимаются спортом. Они должны закрыть потребность человека в белке, а также утолить голод после тяжелой тренировки. Но действительно ли они необходимы после занятий спортом?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Аниты Луценко в Instagram.

Протеиновые коктейли при занятии спортом

Виды протеина:

  • сывороточный
  • молочный
  • ячный
  • мясной (говяжий и др.)
  • растительное (соевое, пшеничное и др.)
  • комплексный (содержит микс разных видов белка)

В зависимости от способа обработки протеина выделяют две формы - концентрат протеина и изолят. Концентрат имеет невысокую биологическую ценность, но стоит дешевле. Изолят является высокоочищенной формой протеина и хорошо усваивается организмом.

"Нужно понимать, что протеин сам по себе это не полноценный прием пищи, а более качественный высокобелковый перекус. Однако, если обогатить коктейль ягодами и фруктами и добавить немного орехов - получится практически полноценный прием пищи", - говорит Луценко.

По ее словам, употреблять протеин нужно по тем же правилам, как и все приемы. То есть между приемами пищи должно быть 3-4 часа промежутка.

"Необходимости пить коктейль сразу после тренировки нет. Прием протеина может спровоцировать набор лишнего веса, если количество калорий, поступающих за день хоть из протеинового коктейля, хоть с торта, хоть из яблок - будет больше расхода организма. Мое мнение, что иногда эти коктейли - это удобно, но еда настоящая - гораздо круче", - подчеркнула тренер.

Луценко поделилась списком своей любимой еды

Анита также рассказала, что ест сама и советует другим.

"Для меня не существует плохих и хороших продуктов - все яд, что не имеет меры, все лекарства - что дозировано", - говорит Луценко.

По ее словам, основу рациона 50% тарелки составляют овощи или зелень. На гарнир она выбирает гречку, киноа, овсяную соленую или макароны. Также в рационе тренера фрукты, все ягоды и авокадо.

Из молочных продуктов - кефир, сыр мягкий, сыр твердый, сливочное масло. Из белка - рыба, курица, яйца, сельдь, креветки. В рационе также нут, чечевица, фасоль, горошек. Консервы - тунец, кукуруза, перец печеный, огурцы и помидоры соленые.

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Анита Луценкопоради