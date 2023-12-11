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Тренды Google. Как изменились поисковые запросы украинцев за год

За год интересы украинцев несколько изменились (фото: unsplash.com)
Автор: Ирина Костенко

Google опубликовал рейтинг тем, которые больше всего интересовали украинцев в 2023 году.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог Google рассказывает о наиболее популярных запросах украинских пользователей в поисковике в 2023 году, а также как они отличаются от трендов в прошлом 2022 году.

Google тренды 2022 года

Поисковым запросом, показавшим наибольший рост на протяжении 2022 года в Google Украина, стал "Карта воздушных тревог".

Второй по популярности - "Новости Украины", а на третьем месте - "єДопомога".

В первую десятку вошли также запросы "Карта Украины", "Байрактар" и новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Тренды 2022 года (скриншот: trends.google.com.ua)

Google тренды 2023 года

Среди определяющих моментов текущего года первую позицию по-прежнему занял запрос "Карта воздушных тревог".

На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем - "Пригожин".

Кроме того, среди трендовых запросов года - "Deep State", "Израиль" и "Каховская ГЭС".

Тренды 2023 года (скриншот: trends.google.com.ua)

Что изменилось за год

Исходя из предоставленной Google информации, поисковые запросы украинцев в течение года существенно изменились в ряде категорий.

"Новости Украины", "єДопомога", "Карта Украины" и "Жириновский" людей больше не интересуют.

Вместо этого они ищут информацию о графиках отключения света, Пригожине, ChatGPT и Оппенгаймере.

Среди персон прошлого года украинцы интересовались Алексеем Арестовичем, Призраком Киева, Валерием Залужным, а также Путиным и Медведчуком.

В этом же году наиболее актуальными для украинцев стали также Рустем Умеров, Александр Усик и Спартак Суббота.

В географическом разрезе прошлого года украинцы больше всего искали информацию о Гостомеле, Буче, Мариуполе, Чернобаевке и Кременчуге.

В то же время интерес к этим городам в этом году значительно сократился.

В 2022 году украинцы активно искали информацию про "Swift", "Ленд лиз", "Чрезвычайное положение", "НАТО" и "Военное положение".

В этом году более важными стали "Гепатит А", "Хамас", "РЭБ", "Редан" и "КАБ".

Интересно изменились также и "покупки года". В 2022 году люди искали больше всего генераторы, соль, бронежилеты, марки "русский корабль" и свечи.

А уже в этом году важнее стали "Калий йодид", "Генератор", "Укрзализныця билеты онлайн", "Айфон 15" и "Повербанк".

Напомним, ранее мы рассказывали о Gemini - крупнейшем и мощном конкуренте ChatGPТ от Google.

Читайте также, как аферисты выманивают деньги из украинцев благодаря "лайкам" в соцсетях.

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