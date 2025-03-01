Тренд весны 2025 - кожаный плащ: Леся Никитюк показала модный фасон

Какой плащ выбрала Леся Никитюк

Ведущая следит за модными трендами и имеет свой стиль. Так, для одной из фотосессий она выбрала плащ в самом модном оттенке сезона - бургунди или, как его еще называют, бордо или цвет гнилой вишни.

Леся Никитюк создала total look: длинный кожаный плащ она дополнила полупрозрачными колготками такого же цвета, а также слингбеками с узким носком.

Отметим, что с таким плащом можно носить как короткие юбки и платья, так и в длине миди и макси.



Леся Никитюк показала образ с кожаным плащом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Почему кожаный плащ снова в моде

Слияние стилей

Кожаный плащ стал символом элегантности, но в 2025 году дизайнеры предлагают новые интерпретации, играя с текстурами, оттенками и длинами. Это позволяет интегрировать его как в классический, так и в более молодежный или урбанистичный стиль. Сегодня кожаный плащ может быть как лаконичным и строгим, так и украшенным нестандартными деталями.

Устойчивость к погодным условиям

Весной 2025 года кожаный плащ - это не только модно, но и практично. Легкая и прочная кожа защищает от дождя, ветра и переменчивой весенней погоды, при этом сохраняя стильный внешний вид.

Экологичность и технологии

Современные материалы, такие как эко-кожа и инновационные ткани, делают кожаные плащи более устойчивыми к воздействию внешней среды и при этом более экологичными. Многие бренды начали использовать альтернативные виды кожи, что отвечает требованиям устойчивой моды.



Никитюк показала, как носить кожаный плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как носить кожаный плащ в 2025 году

Классика с современным акцентом

Один из самых популярных вариантов - длинный кожаный плащ в стиле 70-х, который можно сочетать с узкими джинсами, высокими сапогами и простыми белыми футболками. Это универсальный и стильный образ на каждый день.

Короткий плащ

Для более смелых - короткий кожаный плащ, который идеально будет смотреться с кожаными брюками или юбкой миди, а также с кроссовками или массивными ботинками. Такой стиль подходит для городского образа и создаст интересный контраст с элегантной кожей.

Детали на грани авангарда

Трендовые модели кожаных плащей в 2025 году могут включать необычные детали, такие как асимметричные подолы, декоративные застежки, объемные рукава или бахрому. Они придают плащу более игривый и свежий вид.

Монохромность и цвет

В 2025 году кожаные плащи в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бежевый) по-прежнему будут популярны, но также в тренде яркие и насыщенные цвета - например, насыщенный бордовый, глубокий зеленый или даже пастельные оттенки.

Многослойные образы

Кожаный плащ идеально сочетается с многослойными комплектами. Попробуйте носить его поверх светлого трикотажного свитера и широких брюк или добавить к образу шарф и стильные аксессуары.



Никитюк показала, как носить кожаный плащ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вас также может заинтересовать