Вимагати гроші можна навіть після гарантійного терміну: як повернути поганий товар

В Україні неякісний товар можна повернути продавцю під час гарантійного терміну. При цьому є умова, коли можна вимагати гроші навіть після закінчення гарантії.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

У той же час, якщо усунення нестачі вимагає більше 14 календарних днів - це є підставою вважати такий недолік істотним. Тому покупець має право вимагати:

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" у разі виявлення недоліків у товарі протягом встановленого гарантійного терміну покупець має право вимагати:

Ми також писали про всі підводні камені і корисні поради, як правильно повернути товар в магазин. При цьому варто врахувати, що є товари, які не підлягають поверненню.

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