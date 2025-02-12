"Надо продолжать мечтать": история продюсера Алексея Гончаренко в музее "Голоса мирных"

Из-за полномасштабной войны украинский продюсер Алексей Гончаренко - создатель таких популярных телепроектов, как "Від пацанки до панянки", "Танцы со звездами" и "Фабрика звезд" - потерял все, над чем работал годами. Его продакшн-компания остановила все проекты. Но самый большой удар был впереди. Алексей потерял самого родного человека - мать. Свою историю он рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В интервью Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, украинский продюсер признался, что пережил смерть мамы легче, чем ожидал, и отпустил самого родного человека со светлой грустью.

"Мы прожили, я говорю, мы выпили эту жизнь с ней полностью. Мы путешествовали, мы жили в одном месте, мы были все время на связи и то что мне уже потерять маму не в 20, не в 30, а в свои 52 и столько лет прожить - я считаю это счастьем", - подчеркнул продюсер.

Так же трудно было Алексею Гончаренко найти силы пережить кризис в работе во время войны. Сначала он старался не отчаиваться, а потом начал придумывать новые проекты, которые сможет реализовать уже после победы. Продюсер признался: война научила его радоваться каждому дню и не откладывать жизнь на потом.

"Мы в Киеве, мы живем, имеем возможность работать, мечтать, действовать и создавать украинские проекты. Теперь я часто сравниваю свою жизнь с мартом 2022 года, когда вокруг была только руина, и не было понятно, будет ли здесь еще жизнь вообще", - говорит Алексей.

Смотрите историю Алексея Гончаренко по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.