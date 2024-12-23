Не надо ходить в "тренажерку". Эти 4 простых совета сожгут кучу калорий

Новогодние праздники всегда сопровождаются застольями и калорийной пищей. Как не набрать лишние килограммы и сохранить фигуру? Для сжигания калорий не нужно ходить в тренажерный зал.
Как потратить энергию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Фитнес-тренер сообщил, что есть четыре легких изменения, которые вы можете сделать в течение дня, чтобы поддерживать дефицит калорий, чтобы похудеть, и ни одно из них не предполагает походов в тренажерный зал.
Ходьба с рюкзаком
Насладитесь хорошей прогулкой, для этого не нужно идти в спортклуб. Ходьба в среднем и интенсивном темпе может улучшить память, сон, когнитивные функции и поможет контролировать вес.
Но вы можете превратить ходьбу в бег, если наденете тяжелый рюкзак.
Такой метод превращает ходьбу от простых кардиотренировок до сложных силовых упражнений, добавляя вес вашей спине. Это упражнение с незначительной нагрузкой берет свое начало в военной подготовке.
Рекомендуется новичкам приобрести рюкзак или специальный рюкзак и постепенно увеличивать вес. И если у вас нет тренажеров, не бойтесь: бутылки с водой, книги и даже камни могут оказать сопротивление, которое вам нужно, чтобы почувствовать нагрузку.
Достаточный сон
Хороший ночной отдых очень важен для поддержания дефицита калорий. Сон чрезвычайно важен для регулирования ваших гормонов голода, улучшения восстановления после тренировок и оптимизации здорового обмена веществ.
Предыдущие исследования показали, что люди, которые спали менее семи часов в сутки, имели наиболее хаотичный режим питания, были более склонны к несоблюдению диеты и с большей вероятностью превышали недельную норму потребления алкоголя.
Большинство людей сжигают от 30 до 40 калорий в час во время сна, но недостаточный отдых ночью приводит к перееданию и уменьшению энергии для тренировок.
Чтобы улучшить сон, рекомендуется каждый вечер ложиться спать на 30 минут раньше.
Отдайте приоритет белку
Белок является ключевым для любого плана похудения. Это не просто развивает и восстанавливает мышцы; он имеет более высокий термический эффект, что означает, что ваше тело сжигает больше калорий, переваривая белок, чем углеводы или жиры.
Для тех, кто хочет похудеть рекомендуется включать белок в каждый прием пищи и сосредоточиться на нежирных источниках, таких как курица, рыба, яйца, тофу и греческий йогурт.
Белок может помочь вам почувствовать сытость, поскольку он переваривается дольше, чем другие питательные вещества. Это также может помочь сохранить мышечную массу, а мышцы сжигают больше калорий, чем жир.
Планируйте время для своих тренировок
Вы спокойно можете заниматься дома, не посещая спортклуб и не тратя деньги на покупку абонемента.
Установление конкретного времени для ваших тренировок поможет вам увеличить интенсивность и сосредоточиться, чтобы вы не тратили время впустую. Это также будет побуждать вас выполнять тяжелые подходы и максимизировать отдачу от усилий, которые вы прилагаете во время тренировки.
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