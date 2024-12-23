Не надо ходить в "тренажерку". Эти 4 простых совета сожгут кучу калорий

4 способа сжигать калории без посещения спортклуба

Фитнес-тренер сообщил, что есть четыре легких изменения, которые вы можете сделать в течение дня, чтобы поддерживать дефицит калорий, чтобы похудеть, и ни одно из них не предполагает походов в тренажерный зал.

Ходьба с рюкзаком

Насладитесь хорошей прогулкой, для этого не нужно идти в спортклуб. Ходьба в среднем и интенсивном темпе может улучшить память, сон, когнитивные функции и поможет контролировать вес.

Но вы можете превратить ходьбу в бег, если наденете тяжелый рюкзак.

Такой метод превращает ходьбу от простых кардиотренировок до сложных силовых упражнений, добавляя вес вашей спине. Это упражнение с незначительной нагрузкой берет свое начало в военной подготовке.

Рекомендуется новичкам приобрести рюкзак или специальный рюкзак и постепенно увеличивать вес. И если у вас нет тренажеров, не бойтесь: бутылки с водой, книги и даже камни могут оказать сопротивление, которое вам нужно, чтобы почувствовать нагрузку.

Ходьба с рюкзаком - отличное упражнение (фото: freepik.com)

Достаточный сон

Хороший ночной отдых очень важен для поддержания дефицита калорий. Сон чрезвычайно важен для регулирования ваших гормонов голода, улучшения восстановления после тренировок и оптимизации здорового обмена веществ.

Предыдущие исследования показали, что люди, которые спали менее семи часов в сутки, имели наиболее хаотичный режим питания, были более склонны к несоблюдению диеты и с большей вероятностью превышали недельную норму потребления алкоголя.

Большинство людей сжигают от 30 до 40 калорий в час во время сна, но недостаточный отдых ночью приводит к перееданию и уменьшению энергии для тренировок.

Чтобы улучшить сон, рекомендуется каждый вечер ложиться спать на 30 минут раньше.

Отдайте приоритет белку

Белок является ключевым для любого плана похудения. Это не просто развивает и восстанавливает мышцы; он имеет более высокий термический эффект, что означает, что ваше тело сжигает больше калорий, переваривая белок, чем углеводы или жиры.

Для тех, кто хочет похудеть рекомендуется включать белок в каждый прием пищи и сосредоточиться на нежирных источниках, таких как курица, рыба, яйца, тофу и греческий йогурт.

Белок может помочь вам почувствовать сытость, поскольку он переваривается дольше, чем другие питательные вещества. Это также может помочь сохранить мышечную массу, а мышцы сжигают больше калорий, чем жир.

Включайте белки в ваш рацион (фото: freepik.com)

Планируйте время для своих тренировок

Вы спокойно можете заниматься дома, не посещая спортклуб и не тратя деньги на покупку абонемента.

Установление конкретного времени для ваших тренировок поможет вам увеличить интенсивность и сосредоточиться, чтобы вы не тратили время впустую. Это также будет побуждать вас выполнять тяжелые подходы и максимизировать отдачу от усилий, которые вы прилагаете во время тренировки.