Майское Новолуние в Тельце: что ждет каждого из нас в особенный период

Новолуние в Тельце нас ждет с 19 мая и будет оказывать свое астрологическое влияние до 4 июня. Это особенное время с основательными и земными энергиями. Нам захочется получать удовольствие от простых благ - вкусной еды, уюта дома, запаха сдобы, родных людей рядом.
Чего ждать в разных сферах жизни в ближайшие две недели, рассказала астропсихолог Алена Лесная, которая дает важные советы на своем сайте.
В дни Новолуния вы можете почувствовать потребность быть в центре внимания. В частности, делать какие-либо действия, чтобы его получить. Возможно, решите больше проявляться, может, захочется больше внимания уделить образу и ловить комплименты. А может, через манипуляции и конфликты.
"Эмоции могут качать из крайности в крайность, напряжение остается в воздухе. Держим фокус внимания на себе, занимаемся процессом наблюдения и придерживаемся четкого пути. Старайтесь избегать эмоциональных решений", - отметила астропсихолог.
По словам эксперта, могут обостряться "болячки", появляться вирусные заболевания на ровном месте. Следует уделять внимание гигиене, стараться избегать мест скопления людей.
"Убираем лишнее напряжение в темах: здоровья, отношений с партнером, финансов, быта. Заменяем на прогулки, медитации, время у воды, помощь другим, благотворительность (но не проваливаясь туда полностью, не в ущерб себе, а из того, как сейчас комфортно для себя я могу быть полезным другим)", - советует Алена Лесная.
Если наоборот, перебор с внутренним миром и отдачей во внешний мир, следует "заземлиться" - наладить или автоматизировать быт, поискать помощников по дому, купить робот-пылесос, следить за питанием, сдавать анализы, зарядку и т. д. Однако не стоит активизироваться сразу по всем направлениям.
"Убираем суету и оставляем важные действия, не торопимся и проявляем жесткость в своих начинаниях. Нужно уменьшить активность, чтобы масштабироваться, запасаемся выдержкой и терпением в партнерских отношениях.
Учимся отстаивать личные границы, ставить свои интересы вперед, предпринимать для себя конкретные действия, в которых проявляется забота о себе. Начните с малого. Если где-то сильно прогибались под партнера, вспомните о себе", - дала наставление астропсихолог
А если наоборот, вы не слышали нужды другого, попробуйте дать фокус внимания на него и посмотрите, что из этого выйдет. Это хорошее время для получения нового опыта.
Не исключено раздувание личных проблем из-за иллюзий, розовых очков, отсутствия контакта с реальностью.
"Из положительных тенденций - могут быть хорошие возможности, если человек в контакте со своей интуицией, "чуйкой" на то, что принесет успех. Следствием может быть хороший взлет. Важно действовать без спешки, дробить большие цели и шаг за шагом повторять действия, которые позже приведут к великой цели", - подытожила Алена Лесная.
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