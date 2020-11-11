Цькування Геннадія Труханова на російському ТБ навряд чи допоможе Скорику, - політолог

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Російський телеканал НТВ підіграє нардепу-ОПЗЖшнику

На російському телеканалі НТВ у контексті другого туру виборів, який пройде 15 листопада, влаштували цькування мера Одеси Геннадія Труханова, на що звернув увагу політолог Дмитро Левусь в Facebook.

За його словами, телеканал підіграє нардепу-ОПЗЖшнику Миколі Скорику, однак, це не допоможе перемогти на виборах.

"Перемога Труханова здається легкою і очевидною. Справа не тільки у відверто слабких позиціях Скорика, хоча поки і посилених відверто пропагандистських російським телеканалом. Труханов зробив неможливе. Не дав Одесі розколотися. Враховуючи політичне різноманіття і зацікавленість в Одесі енної кількості фінансово-промислових груп, треба бути політичним канатохідцем, щоб пройти і втримати баланс у мільйонному місті. Тому, для виборця Труханов закріпив за собою статус якогось одеського "тата", який і діточок не дасть в образу і кривдника пошле, куди слід", - пише Дмитро Левусь.

Нагадаємо, у неділю пройде другий тур виборів мера Одеси. У ньому візьмуть участь чинний мер Геннадій Труханов і народний депутат Микола Скорик. Саме ці два кандидати отримали найбільший рівень підтримки виборців за підсумками першого туру. Головна про майбутнє голосування в Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.