Май принесет перемены в любви: кто из знаков Зодиака обретет счастье в конце весны

Дева

Одиноких Дев ждет настоящий подарок в мае. Совсем недавно они разочаровались в своем партнере, но новая встреча или разговор позволит разобраться в ситуации и сделает жизнь ярче и счастливее. Не бойтесь прыгнуть в омут с головой - вам точно в этот раз повезет.

Семейным Девам тоже звезды обещают улучшение в отношениях. Возможна ситуация, которая позволит научиться больше доверять своему партнеру, а порой и давать ему возможность самостоятельно контролировать ситуацию.

Скорпион

Звезды пророчат не просто знакомство, а встречу именно с тем самым человеком, который станет надежным партнером по жизни. Тяжелый характер Скорпионов часто мешает им построить прочные отношения, но в этот раз точно все получится.

У семейных возможна сложная жизненная ситуация, которая потребует много сил и самообладания. Но она закончится хорошо и во многом благодаря поддержке самого близкого человека.

Стрелец

Если вы давно не могли решиться на семью и серьезные отношения, то май полностью исправит эту ошибку. Одинокие обзаведутся новыми знакомствами и одно из них окажется судьбоносным.

А тем, кто уже встретил свою половинку, звезды пророчат стабильность, гармонию, тишину и нежность.

Козерог

У представителей этого знака май станет очень бурным. Жизнь будет наполнена романтическими встречами и интересными свиданиями. До конца весны Козерог сможет определиться, с кем из новых знакомых ему точно по пути и надолго.

А те, кто уже обрел свое семейное счастье, стоит заняться укреплением союза. У некоторых возможно даже пополнение в семье.