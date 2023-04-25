Май принесет перемены в любви: кто из знаков Зодиака обретет счастье в конце весны

Гороскоп на май 2023 обещает приятные перемены в романтической сфере и личной жизни нескольким представителям зодиакального созвездия. Кто-то встретит свою половинку, а кто-то сможет перевести отношения на совершенно новый уровень.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым май принесет перемены в любви. Кто попал в этот список - читайте ниже.
Одиноких Дев ждет настоящий подарок в мае. Совсем недавно они разочаровались в своем партнере, но новая встреча или разговор позволит разобраться в ситуации и сделает жизнь ярче и счастливее. Не бойтесь прыгнуть в омут с головой - вам точно в этот раз повезет.
Семейным Девам тоже звезды обещают улучшение в отношениях. Возможна ситуация, которая позволит научиться больше доверять своему партнеру, а порой и давать ему возможность самостоятельно контролировать ситуацию.
Звезды пророчат не просто знакомство, а встречу именно с тем самым человеком, который станет надежным партнером по жизни. Тяжелый характер Скорпионов часто мешает им построить прочные отношения, но в этот раз точно все получится.
У семейных возможна сложная жизненная ситуация, которая потребует много сил и самообладания. Но она закончится хорошо и во многом благодаря поддержке самого близкого человека.
Если вы давно не могли решиться на семью и серьезные отношения, то май полностью исправит эту ошибку. Одинокие обзаведутся новыми знакомствами и одно из них окажется судьбоносным.
А тем, кто уже встретил свою половинку, звезды пророчат стабильность, гармонию, тишину и нежность.
У представителей этого знака май станет очень бурным. Жизнь будет наполнена романтическими встречами и интересными свиданиями. До конца весны Козерог сможет определиться, с кем из новых знакомых ему точно по пути и надолго.
А те, кто уже обрел свое семейное счастье, стоит заняться укреплением союза. У некоторых возможно даже пополнение в семье.
Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака ретроградный Меркурий подарит огромные шансы.
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