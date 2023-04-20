Май принесет проблемы этим знакам Зодиака: кому стоит проявить осторожность

Лев

Придется отложить в сторону свои состязания за лучшего работника и быть поближе к профессиональному окружению. И параллельно - решать много задач. Май станет настоящим месяцем испытаний.

Действуйте со всей силой и решительностью, а все препятствия превращайте в полезный опыт для будущего. Не торопитесь в принятии решений и пересмотрите свои амбициозные планы. Аккуратно реагируйте на изменения, чтобы выбрать правильный путь для движения дальше без ущерба.

Дева

Конец весны окажется сложным для Дев. Большую часть месяца представители этого знака будут не в лучшей физической форме, ощущать себя потерянными и подавленными. Чтобы не совершать ошибки, придется сохранять бдительность - неприятности могут доставить коллеги по работе или некоторые друзья.

Придется принимать рискованные решения. А чрезмерные покупки могут в конце месяца привести к финансовым проблемам. Сосредоточьтесь на главном, не упустите важную поездку, которая поможет перезарядить батарейки и записывайте идеи, которые приходят в голову.

Водолей

В мае Водолеи столкнутся с финансовыми проблемами. Могут быть сложности с заполнением бумаг, выплатой зарплаты или поддержанием сбалансированного бюджета. А еще придется отстаивать некоторые интересы, которые будут угрожать гармонии в личной жизни.

В профессиональной сфере не стоит пренебрегать партнерской дружбой или помощью коллег. Тем более, что коммуникация позволит приобрести важные навыки. Откажитесь от принятия поспешных решений и подписания важных документов.