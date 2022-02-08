На трасі Київ-Чоп авто втрачають колеса. Де саме ями по коліно (відео)

Повідомляється, що найнебезпечніша ділянка дороги на трасі М-06 Київ-Чоп знаходиться недалеко від Чинадієво. Саме там десятки автомобілів змушені з'їжджати на узбіччя через пробиті колеса.

Водіїв закликають бути дуже уважними на відрізку траси між Мукачевом та Свалявою. Там на дорозі така кількість величезних ям, що в темряві можна легко залишитися без коліс.

На відео видно, що десятки машин стоять на узбіччі з включеною аварійкою. Небезпечна ділянка становить близько 20 км. Але про моторошні ями очевидці повідомляють і в районі перевалу.

Моторошні ями на трасі Київ-Чоп

"За дві години 10-12 автомобілів вже колеса міняли. Ями гострі й вночі їх не видно. Один водій відразу два колеса пробив", - розповіли очевидці.

Автомобілі часом через глибокі ями втрачають не одне колесо, а відразу два, і навіть три. Водії дуже обурені, оскільки багато хто їде по цій трасі в далекі поїздки та знаходяться далеко від будинку.

Моторошні ями на трасі Київ-Чоп