Транспорт в Україні: як почнуть курсувати міські маршрутки та автобуси

Транспорт в Україні під час карантину (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як в Україні почне працювати громадський транспорт після карантину

В Україні почали пом'якшувати карантин через пандемію коронавірусу з 12 травня. Люди почали виходити на роботу після вимушеної ізоляції та зіткнулися з проблемами міського транспорту. Багато хто просто не може дістатися до роботи й міська влада починають приймати самостійні рішення про запуск транспорту.

Як заявили в мерії Дніпра, громадський транспорт у місті запустять до 22 травня, оскільки 12 травня люди почали виходити на роботу. Основний аргумент – людям треба якось добиратися на роботу.

Експерти розповіли в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", чи можуть подібні рішення прийняти інші міста. Також вони пояснили, чому дозволили роботу салонів краси та літніх майданчиків, але не запускають метро.

Після введення карантину в березні Кабмін дозволив користуватися міським наземним транспортом тільки при наявності спеціального пропуску. Метро у Києві, Харкові та Дніпрі – закрили взагалі. Але ось в Дніпрі з наступного тижня вирішили запустити увесь транспорт, в тому числі й електричний, крім метро. У дніпровській мерії це пояснюють тим, що після ослаблення карантину ще більшій кількості людей потрібен громадський транспорт.

"11 травня малому бізнесу буде надана можливість розпочати працювати. Відповідно потрібна робота транспорту. Кабінет міністрів пропише, кому можна працювати. На цій підставі місцева влада прийме рішення і розширять категорії тих, кому будуть видаватися спецперепустки", – коментує адвокат Юрій Білоус в програмі "Ранок з Україною".

Яким ще категоріям дозволять отримати спецперепустки, поки невідомо. Також під питанням, чи зможуть відкрити наземний громадський транспорт інші міста.

А, щоб зменшити можливість зараження, будуть вимагати дотримання безпечної дистанції. У транспорті дозволять їздити тільки на сидячих місцях. А всередину будуть пускати тільки в масці. Тому що їх ніхто не скасовував.

"Для того, щоб відбулося інфікування, має бути певна кількість цього збудника, скажімо так – ревалентна доза. Але якщо ми в транспорті, наприклад, не будемо розмовляти, то ризик того, що від нас виділяться ці крапельки та потраплять комусь іншому на обличчя, незначні. Крім того, ми говоримо про те, що необхідні додаткові заходи безпеки носіння масок", – зазначив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас в ефірі каналу "Україна".

Лікарі впевнені, якщо дотримуватися всіх правил, то українці зможуть без побоювань користуватися транспортом. А ось про відкриття метро мова взагалі поки не йде. Воно запрацює тільки після рішення уряду. І поки в планах цього немає. Але якщо ж ви можете вибрати транспорт або прогулянку, краще пройти пішки. Адже це і фізична активність, і зайвий раз не будете піддавати себе небезпеці захворіти на COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кабміні розповіли, коли в Україні запустять метро.

Автор: Маруся Щаслива