Трамп или Харрис? ИИ назвал победителя выборов в США 2024

Выборы президента США 2024 года уже стартовали. Основными кандидатами в борьбе за должность Камала Харрис и Дональд Трамп. Кто победит - будет известно после обнародования результатов. Но уже сейчас исследование с помощью искусственного интеллекта предусмотрело: кто станет новым главой Белого дома.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Semafor .

Молодые предприниматели, считающие, что их чат-боты с искусственным интеллектом могут лучше моделировать человеческое поведение, чем сами люди, согласились проверить свою модель на выборах 2024 года.

Двое студентов, основавших компанию Aaru, используют данные переписи населения и другие демографические данные для создания тысяч аватаров избирателей с искусственным интеллектом, каждый из которых имеет сотни черт личности, чтобы имитировать реальных людей.

Боты ("агенты") получают информацию из новостей и других источников, которую могли бы потреблять эти люди, а затем им задаются вопросы об их предпочтениях - в данном случае, за кого они будут голосовать. Финк и Кох говорят, что проводимые ими тесты показывают, что их система невероятно точная и гораздо более дешевая и быстрая в использовании, чем традиционные опросы.

Они воспроизвели электорат в ключевых штатах с помощью репрезентативных ботов - тысячи или более в каждом штате - и опросили об их преимуществах. Модели имели доступ к новостям до полуночи воскресенья, поэтому они могли услышать о митинге Дональда Трампа в Пенсильвании и Камалы Харрис в Мичигане.

Они провели симуляцию несколько раз и оценили вероятность победы Трампа в Аризоне в 73,3 процента, в Северной Каролине - в 62,1 процента и в Джорджии - в 61,8 процента; в то же время шансы Харрис на победу в Мичигане составляют 63,3 процента, в Неваде - 53,4 процента, в Пенсильвании - 52,4 процента и в Висконсине - 50,9 процента.

Как боты Aaru голосуют в президентской гонке в семи колеблющихся штатах (фото: Semafor)

Если будут голосовать только боты, то это будет напряженное голосование, а Камала Харрис одержит победу с небольшим перевесом.

Опрос - это, в лучшем случае, неточная наука, которая пытается угадать намерения населения путем выборки небольшой группы, угрожающей множеством возможных ошибок на каждом этапе процесса, тем более что в наши дни все меньше людей готовы отвечать на опрос.

Агентам Aaru, несмотря на их человеческие недостатки, всегда можно позвонить по телефону, и при достаточном количестве их суммарные ответы в теории должны приближаться к реальности.

В любом случае, системе Aaru не обязательно значительно превосходить традиционные опросы, чтобы иметь ценность; достаточно быть на их уровне по точности - или, по крайней мере, не хуже - чтобы выигрывать у них по скорости и стоимости.