Фестиваль повітряних куль у Кам'янці-Подільському закінчився трагедією: всі деталі НП

Увечері 22 травня неподалік від міста Кам'янець-Подільський впала повітряна куля з людьми. Тепловий аеростат з шістьма пасажирами зачепився кошиком за електричну лінію, через що кошик перекинувся. В результаті одна людина загинула, а п'ятеро - поранені.

Про це повідомили в Національній поліції Хмельницької області.

Що відомо про загиблого і постраждалих

НП сталася поруч з селом Кульчіївці неподалік від кладовища близько 21:45. На пошуки постраждалих були направлені сили поліції, рятувальники, медики.

Одного з пасажирів повітряної кулі знайшли прямо на кладовищі. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними, і людина загинула. Йому було 53 роки, він житель Прилук.

Решта п'ятеро осіб з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в місцеві медустанови. Повідомляється, що всі вони отримали значні ушкодження.

Серед постраждалих - дружина загиблого, 28-річний пілот кулі з Києва, двоє чоловіків з Хмельницького і один - житель Кам'янець-Подільського району.

Фото: Повітряна куля впала під Кам'янець-Подільським (hm.npu.gov.ua)

У поліції відкрили кримінальне провадження

Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України (Порушення правил повітряних польотів).

Розслідування інциденту триває.

Фестиваль повітряних куль проходив з 21 травня

Постраждалі та загиблий брали участь у фестивалі повітроплавання "Кубок Поділля". Туди з'їхалися 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра та Кам'янця-Подільського.