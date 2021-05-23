Фестиваль повітряних куль у Кам'янці-Подільському закінчився трагедією: всі деталі НП
Увечері 22 травня неподалік від міста Кам'янець-Подільський впала повітряна куля з людьми. Тепловий аеростат з шістьма пасажирами зачепився кошиком за електричну лінію, через що кошик перекинувся. В результаті одна людина загинула, а п'ятеро - поранені.
Про це повідомили в Національній поліції Хмельницької області.
Що відомо про загиблого і постраждалих
НП сталася поруч з селом Кульчіївці неподалік від кладовища близько 21:45. На пошуки постраждалих були направлені сили поліції, рятувальники, медики.
Одного з пасажирів повітряної кулі знайшли прямо на кладовищі. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними, і людина загинула. Йому було 53 роки, він житель Прилук.
Решта п'ятеро осіб з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в місцеві медустанови. Повідомляється, що всі вони отримали значні ушкодження.
Серед постраждалих - дружина загиблого, 28-річний пілот кулі з Києва, двоє чоловіків з Хмельницького і один - житель Кам'янець-Подільського району.
Фото: Повітряна куля впала під Кам'янець-Подільським (hm.npu.gov.ua)
У поліції відкрили кримінальне провадження
Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України (Порушення правил повітряних польотів).
Розслідування інциденту триває.
Фестиваль повітряних куль проходив з 21 травня
Постраждалі та загиблий брали участь у фестивалі повітроплавання "Кубок Поділля". Туди з'їхалися 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра та Кам'янця-Подільського.
Раніше ми писали, що у Львівській області з повітряної кулі випав чоловік.