Трагедія на Маврикії: загинув директор найбільшої мережі піцерій Domino's Pizza

Фінансовий директор найбільшої мережі піцерій Domino's Pizza Group Девід Бауэрнфайнд трагічно загинув під час відпочинку на Маврикії. Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Девід Бауэрнфайнд відпочивав разом з родиною на Марикії. 26 грудня, під час сноркелинга – плавання під поверхнею води з маскою, трубкою і дихальною трубкою, стався нещасний випадок.

"Ми глибоко приголомшені і засмучені цими трагічними новинами. Від імені нашої ради директорів, колег і франшиз ми висловлюємо щирі співчуття дружині Девіда Ніколетт і його дочки Орнеллу, а також його родичам і друзям", - сказав виконавчий директор Domino's Pizza Девід Уайлд.

Девід Бауэрнфайнд отримав посаду фінансового директора компанії Domino's Pizza у жовтні 2018 року. До цього займав цю посаду на тимчасовій основі. Раніше Бауэрнфайнд обіймав посаду фінансового директора компанії Connect Group.

Domino's Pizza Group PLC – велика міжнародна мережа доставки піци швидкого приготування. Вона була заснована у Великобританії в 1960-х роках. Мережа широко поширена по всьому світу і в Україні вона працює з 2010 року.