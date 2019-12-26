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Померла відома актриса Галина Волчек

STYLERПерсони    26.12.2019 - 19:26
Померла відома актриса Галина Волчек
Галина Волчек (Фото: premier.gov)

Талановитій радянській актрисі 19 грудня виповнилося 86 років

Радянська і російська актриса Галина Волчек померла в одній з лікарень міста Москви в четвер, 26 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Галині Волчек стало погано в понеділок увечері, 23 грудня. Поки до неї приїхали лікарі швидкої допомоги, вона вже була без свідомості. Її госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а також ввели в медикаментозну кому.

У четвер вдень медики повідомили, що стан знаменитої артистки погіршується і в неї почався набряк мозку, почали відмовляти нирки. Галина Волчек померла від набряку головного мозку та набряку легень. Це попередня версія влікарів.

Галина Волчек народилася 19 грудня в Москві. В 1955 році закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТ СРСР ім. У 1966 році разом з Олегом Єфремовим, Квашею та Табаковим організувала Студію молодих акторів, яка через деякий час отримала назву Театр-студія "Современник". Волчек була художнім керівником цього театру до останніх днів життя.

Галина Волчек стала першим режисером, який прорвав культурну блокаду між США і СРСР. В 1978 році вона поставила в театрі "Алей" в Х'юстоні п'єсу "Ешелон".

На рахунку Галини Волчек багато режисерських робіт, театральних, а також зйомок у кіно. Вона займалася викладанням в театральних ВНЗ, а також багато років була в журі Вищої Ліги КВН.

Знялася в багатьох радянських фільмах, таких як "Бережися автомобіля", "Король Лір", "Про Червону шапочку", "Осінній марафон", "Державний кордон. Східний рубіж".

У неї залишився син від першого шлюбу з актором Євгенієм Євстигнєєвим – Денис Євстигнєєв, кінорежисер. У другому шлюбі, з доктором технічних наук Марком Абелевим дітей у Волчек не було.

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