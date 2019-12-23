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Зірка кіностудії Довженка: помер талановитий український актор

STYLERПерсони    23.12.2019 - 22:07
Зірка кіностудії Довженка: помер талановитий український актор
Помер відомий український актор (pixabay.com)

На рахунку українського артиста понад 40 фільмів

В Одесі помер заслужений артист України, радянський і український актор театру і кіно, актор дубляжу Віталій Аврамович Дорошенко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Олександр Бронштейн.

Віталій Дорошенко народився 21 жовтня 1941 року в Одесі. Закінчив КДІТМ імені В. К. Карпенка-Карого. З 1965 року почав зніматися на Київській кіностудії імені А. П. Довженка. З 1975 року – працював над дублюванням і озвучуванням кінофільмів.

Зірка кіностудії Довженка: помер талановитий український актор

Віталій Дорошенко у фільмі "Народжена революцією"

Знявся майже в 40 фільмах. На його рахунку такі фільми як "Ключі від неба", "Непосиди", "Ні пуху, ні пера!", "Хвилі Чорного моря", "Народжена революцією", "Матрос Залізняк", "Подвиг Одеси" та інші.

Озвучував і дублював такі відомі фільми як "Термінатор", "Горець", "Чужі", "Універсальні солдати", "Один вдома", "Швидкість". Також в його списку робіт – озвучення фільмів та мультфільмів для українських телеканалів.

Його голос звучав в таких роботах як "Голий пістолет" (всі частини), "Карлсон. Який живе на даху", "Дев'ять ярдів", "Веселі мелодії", "Смурфики", "Джон Картер". Останньою роботою для Дорошенко став мультфільм "Моана".

Зірка кіностудії Довженка: помер талановитий український актор

Скріншот поста

У 2004 році Віталій Дорошенко був нагороджений Указом президента України званням Заслуженого артиста України.

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