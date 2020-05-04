Трагедія в Дніпрі через коронавірус: вагітна жінка втратила малюків

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вагітну жінку з COVID-19 доставили в лікарню у важкому стані

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і за станом на 4 травня в країні зареєстровано вже 12 331 інфікованих. Серед хворих є діти та вагітні жінки. З однією з них сталася трагедія в Дніпрі. Жінка була вагітна двійнятами, але через важкий перебіг COVID-19 зберегти вагітність їй не вдалося.

Як розповіли медики, мешканці Марганця 23 роки. Вона заразилася коронавірусом і всупереч на всі зусилля лікарів, її стан почав погіршуватися. У важкому стані її доставили в інфекційне відділення лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Після ретельної діагностики та обстеження лікарі повідомили, що вагітність завмерла і двійня загинула.

На цей час жінка поміщена у відділення реанімації, оскільки вона впала в кому. У неї діагностовано двостороннє запалення легенів. Її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Стан пацієнтки критичний, через те, що на тлі хвороби у неї почалося ускладнення – кровотеча, через яке жінці довелося перелити вже п'ять літрів крові.

У Дніпрі молода жінка з COVID-19 втратила двійню і впала в кому

Нагадаємо, в Україні з початку епідемії загинули вже 303 українці. У всіх пацієнтів були супутні хронічні захворювання.

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