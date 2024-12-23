Традиционная украинская кутья по рецепту Клопотенко: ингредиенты и как готовить

Что нужно для кутьи по рецепту Клопотенко

Для того, чтобы приготовить кутью по рецепту Клопотенко, понадобятся такие продукты:

вода - 1,7 л

узвар - 200-250 мл

пшеница - 200 г

растительное масло - 1 ст. л.

соль - щепотка

изюм - 100 г

мак - 50 г

грецкие орехи - 50 г

мед - 3-4 ст. л.

Как готовить традиционную кутью по рецепту Клопотенко

Для того, чтобы приготовить кутью по традиционному рецепту, пшеницу нужно промыть и отварить, залив 1,5 л воды.

Раньше пшеницу замачивали на 8 часов или на ночь - считалось, что тогда каша будет более мягкой и однородной. На самом деле замачивать пшеницу не обязательно, но тогда зернышки варятся дольше.

Варить пшеницу нужно в течение 1,5-2 часов, добавив масло и соль по вкусу. После этого с готовой каши нужно слить воду.

Тем временем мак нужно проварить отдельно, в 200 мл воды. На это нужно около 10 минут. Затем слейте с мака жидкость и перетрите зернышки. Также можно использовать блендер. Понять, что мак достаточно перетертый, можно по образованию жидкости.

Изюм нужно замочить в горячей воде для размягчения. Грецкие орехи измельчите - для этого лучше использовать скалку, чтобы не перебить орехи в муку.

Перетертый мак добавьте к пшеничной каше. Также всыпьте грецкие орехи и изюм, предварительно слив с них воду.

Чтобы кутья была сладкой, добавьте мед по вкусу. Кроме этого, можно влить несколько половников компота - его можно приготовить из готовой смеси или домашних засушенных фруктов. Тщательно перемешайте обрядовую кашу - и кутья готова.