Торт "Три молока": рецепт невероятного десерта от Эктора: рецепт невероятного десерта

Торт "Три молока" - легендарный десерт, который получил свое название благодаря сочетанию разных видов молочных продуктов. Этот торт - изысканное сочетание нежного, пропитанного сиропом, молочного бисквита с ароматным кремом.
О том, как готовить торт "Три молока", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Для того, чтобы приготовить этот изысканный десерт, понадобятся такие ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить торт "Три молока", нужно отделить желтки от белков яиц. К желткам добавьте 165 г сахара, соль, а также экстракт ванили, и взбейте массу до побеления. В белки всыпьте 40 г сахара. Взбивать смесь нужно до густых пиков.
Смешайте муку и разрыхлитель, а затем постепенно всыпьте сухие ингредиенты в желтковую смесь для теста. Добавьте в массу 125 г молока и сливочное масло, предварительно его растопив. При этом жидкое масло не должно быть горячим.
Добавьте в тесто взбитые белки и осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить текстуру белковой массы. Вылейте тесто в небольшую круглую форму, диаметром около 24-26 см. Выпекать бисквит нужно в течение 30 минут при 180 градусах.
Тем временем соедините вареное, сгущенное и разведенное молоко. В готовом бисквите сделайте вилкой много отверстий. Вылейте сироп на бисквит и оставьте его для пропитки в течение 2-4 часов.
Чтобы сделать крем для торта, взбить сливки с сахаром до образования пышной массы. Выложите взбитые сливки на бисквит и украсьте нарезанной клубникой.
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