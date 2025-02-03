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Торт "Три молока": рецепт невероятного десерта от Эктора: рецепт невероятного десерта

Как готовить торт "Три молока" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Торт "Три молока" - легендарный десерт, который получил свое название благодаря сочетанию разных видов молочных продуктов. Этот торт - изысканное сочетание нежного, пропитанного сиропом, молочного бисквита с ароматным кремом.

О том, как готовить торт "Три молока", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для торта "Три молока"

Для того, чтобы приготовить этот изысканный десерт, понадобятся такие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 190 г
  • яйца - 5 шт.
  • сливочное масло - 80 г
  • сливки (жирность 33%) - 250 мл
  • молоко - 125 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • соль - 3 г
  • сахар - 255 г
  • экстракт ванили - 1 мл
  • сгущенное вареное молоко - 200 г
  • сгущенное молоко - 1 банка
  • сухое молоко с водой - 500 г
  • клубника - 250 г

Как готовить торт "Три молока"

Для того, чтобы приготовить торт "Три молока", нужно отделить желтки от белков яиц. К желткам добавьте 165 г сахара, соль, а также экстракт ванили, и взбейте массу до побеления. В белки всыпьте 40 г сахара. Взбивать смесь нужно до густых пиков.

Смешайте муку и разрыхлитель, а затем постепенно всыпьте сухие ингредиенты в желтковую смесь для теста. Добавьте в массу 125 г молока и сливочное масло, предварительно его растопив. При этом жидкое масло не должно быть горячим.

Добавьте в тесто взбитые белки и осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить текстуру белковой массы. Вылейте тесто в небольшую круглую форму, диаметром около 24-26 см. Выпекать бисквит нужно в течение 30 минут при 180 градусах.

Тем временем соедините вареное, сгущенное и разведенное молоко. В готовом бисквите сделайте вилкой много отверстий. Вылейте сироп на бисквит и оставьте его для пропитки в течение 2-4 часов.

Чтобы сделать крем для торта, взбить сливки с сахаром до образования пышной массы. Выложите взбитые сливки на бисквит и украсьте нарезанной клубникой.

 

 

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