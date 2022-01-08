Торт з оселедця на вафельних коржах: цією стравою ви точно здивуєте гостей!

Закусочний торт з оселедцем – справжня знахідка для будь-якого святкового столу. Такий торт готується легко і просто, виглядає красиво, а смак неймовірний і незвично ніжний. Якщо є бажання - оселедець можна замінити іншою рибою або паштетом.

Як приготувати рибний торт на вафельних коржах – читайте в матеріалі нижче.

Як приготувати оселедцевий торт з вафельними коржами

7. Зверху посипте торт тертим сиром і прикрасьте зеленню, червоною ікрою або відвареним яйцем. Надішліть торт на одну годину в холодильник.

Якщо є бажання - кожен корж можна додатково злегка змащувати майонезом.

6. Третій корж - морква, четвертий – оселедцева маса. П'ятий - знову грибний, а шостий – морквяної.

5. Починаємо формувати торт. Перший корж намажте оселедцевою масою, накрийте другим коржем і намажте його грибною начинкою.

4. Моркву потрібно відварити та натерти на дрібній тертці.

3. Отриману грибну масу також подрібнити в блендері.

2. Другу цибулину порізати на невеликі кубики, злегка обсмажити. Потім додати дрібно нарізані гриби та обсмажувати 7-10 хвилин.

1. Лук і оселедець потрібно очистити та перебити в блендері до однорідної маси.

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