Торт за 100 тысяч, звезды и веселье. Экс-прокурор и работница ГБР отыграли "элитную" свадьбу (видео)

На протяжении 7 и 8 октября во Львове прогремела громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. В общей сложности на свадьбе было более 1000 гостей, и соответственно стоило это немало. Журналисты выяснили детали столь пышного гуляния.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает все, что известно о свадьбе экс-чиновников.
В ходе подготовки материала использовались источники: расследование Lviv. Media, посты в Х.
В роли жениха 31-летний Ростислав Ильницкий, бывший прокурор. В 2019 году он являлся заместителем местного прокурора в Радехове. Ильницкий планировал стать главным прокурором Херсонской области, однако планы не осуществились.
Всего несколько месяцев назад он по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Пока неизвестно, где и кем работает бывший прокурор.
Жених Ростислав Ильницкий (фото: lviv.media)
Невеста - 27-летняя Роксолана Москва, бывшая работница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове. Ее уволили из бюро в марте 2022 года, но решила вернуться на работу через суд.
Таким образом, в сентябре 2022 Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 000 гривен за вынужденный прогул. Роксолана также дочь известной во Львове адвоката и бизнеследи Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.
Журналисты не смогли подсчитать общую сумму, однако стоимость отдельных элементов свадьбы все же известна. К примеру, праздничный торт стоил молодоженам ориентировочно 100 000 гривен.
Само празднование длилось два дня. В первый день присутствовало 300 гостей, которых развлекали Александр Пономарев, Оля Полякова, группа "Дзвони сонця" и ведущий Григорий Решетник.
На второй день супруги пригласили 500 человек, а среди выступлений звезд был Дзидзьо.
Выступление Оли Поляковой стоит 25 000 долларов, а Дзидзьо - 12 000 долларов.
Список гостей насчитывает многих политиков и одиозных персон:
Стиль свадьбы был украинским, но не с украинскими расценками. Гуляния проходили в 5-звездочном комплексе Emily Resort во Львове, который считается самым дорогим комплексом города и области.
На невесте можно увидеть бриллиантовый браслет Bvlgari Serpenti за 34 000 долларов и серьги Van Cleef за 31 500 долларов.
Журналисты обращались к молодоженам и их родителям, чтобы узнать, откуда такие суммы на празднование. Однако никто из них не вышел на связь.
Ранее мы рассказывали о сбежавшем из Украины львовском фотографе, который рассказывает об этом в блоге.