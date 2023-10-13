Торт за 100 тысяч, звезды и веселье. Экс-прокурор и работница ГБР отыграли "элитную" свадьбу (видео)

Что известно о паре

В роли жениха 31-летний Ростислав Ильницкий, бывший прокурор. В 2019 году он являлся заместителем местного прокурора в Радехове. Ильницкий планировал стать главным прокурором Херсонской области, однако планы не осуществились.

Всего несколько месяцев назад он по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Пока неизвестно, где и кем работает бывший прокурор.

Жених Ростислав Ильницкий (фото: lviv.media)

Невеста - 27-летняя Роксолана Москва, бывшая работница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове. Ее уволили из бюро в марте 2022 года, но решила вернуться на работу через суд.

Таким образом, в сентябре 2022 Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 000 гривен за вынужденный прогул. Роксолана также дочь известной во Львове адвоката и бизнеследи Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.

Сколько стоила "элитная" свадьба

Журналисты не смогли подсчитать общую сумму, однако стоимость отдельных элементов свадьбы все же известна. К примеру, праздничный торт стоил молодоженам ориентировочно 100 000 гривен.

Само празднование длилось два дня. В первый день присутствовало 300 гостей, которых развлекали Александр Пономарев, Оля Полякова, группа "Дзвони сонця" и ведущий Григорий Решетник.

На второй день супруги пригласили 500 человек, а среди выступлений звезд был Дзидзьо.

Выступление Оли Поляковой стоит 25 000 долларов, а Дзидзьо - 12 000 долларов.

Список гостей насчитывает многих политиков и одиозных персон:

депутаты Львовского городского совета Юрий Ломага и Алексей Резник

бывший руководитель управления с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области Василий Телица

экс-налоговик, известный по скандалу "Афера века" Сергей Мальков

дочь предпринимателя Григория Козловского София Максимец

известные бизнесмены и кандидаты в депутаты: Олег Лакиш и Роман Побурко

Стиль свадьбы был украинским, но не с украинскими расценками. Гуляния проходили в 5-звездочном комплексе Emily Resort во Львове, который считается самым дорогим комплексом города и области.

На невесте можно увидеть бриллиантовый браслет Bvlgari Serpenti за 34 000 долларов и серьги Van Cleef за 31 500 долларов.

Журналисты обращались к молодоженам и их родителям, чтобы узнать, откуда такие суммы на празднование. Однако никто из них не вышел на связь.