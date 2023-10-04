"Жить в дурдоме и умереть от войны, или улететь в Париж?" Львовский фотограф рассказал, как сбежал из Украины

Украинский свадебный фотограф со Львова Богдан Горбай вместе со своим братом убежал из страны. Он пересек границу не через таможню и тем самым нарушил закон. Он записал несколько видео, где объяснил свою позицию и рассказал, куда он уехал и на какое время.

Не заплатили ни копейки

По словам Богдана Горбая, он вместе с братом выбрался из Украины в Молдову. Он не платил за это деньги и воспользовался исключительно гугл-мапсом. Подробно о своем способе выезда он не рассказал, но отметил, что общался с пограничниками.

"Молдова примет, обратно не вернет. Я уехал, никаких проблем, Молдова приняла. Это может сделать каждый из вас", - добавил он.

Горбай призывает украинцев не платить деньги за незаконные пересечения границы, но сказал, что варианты выезда есть и они доступны. Кроме того, он сказал, что уехать за границу необходимо всем, кто не может держать оружие в руках.

"Я просто хочу, чтобы каждый из вас уехал", - добавил он.

Львовский фотограф Богдан Горбай сбежал из Украины (скриншоты)

Причина выезда

Фотограф отмечает, что основная причина его бегства - это нежелание защищать родную страну от оккупантов.

"У нас возник выбор - либо мы идем на войну и умираем за людей, которые раскрадывают страну и мутят кучу другой фигни, такие как ТЦК или патрульная полиция, или улететь в Париж. Мы смирились и решили: Париж так Париж. И вот мы в Молдавии, скоро вылетаем", - заявил Горбай.

Он добавил, что не сможет взять в руки оружие и убивать. И назвал это самым плохим, что может быть на войне - когда защитники на кого-то полагаются, а этот человек не способен прикрыть.

Также Горбай добавил, что патриотизм, который сейчас есть - он не совсем правильный. Ему жалко украинцев, которые гибнут за власть имущих и политиков.

"Жизнь слишком высока цена. Мое мнение будет таким всегда. Те, кто погиб на фронте, получает только минуту молчания. Нельзя это недооценивать. Но если бы у меня был автомат и я там был - я бы его бросил и позволил бы меня убить. Да - я сцикло", - говорит Богдан.

Из Молдовы они улетели в Бухарест в Румынии. А уж оттуда они полетят в Париж.

Львовский фотограф Богдан Горбай сбежал из Украины (скриншоты)

А что дальше?

Богдан честно признается, что возвращаться в Украину он не планирует и намерен построить свою жизнь в Европе. После отпуска в Париже он желает съездить в Германию, а потом осесть в Испании, на Тенерифе. Там он будет оформлять временную защиту, а впоследствии начнет искать варианты заработка.

Он уже сейчас признается, что его мало интересует мнение украинцев, потому что он будет ориентироваться уже на другой рынок, в Испании. И именно там он хочет получить гражданство.

"Здесь войной не будет пахнуть. Я буду показывать, что делается в Европе", – рассказал он о судьбе своего аккаунта.

Львовский фотограф Богдан Горбай сбежал из Украины (скриншоты)

Подробно посмотреть все видео Богдана Горбая можно по этой ссылке.