Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно удивила "голым" платьем, на этот раз продемонстрировала не менее экстравагантный "лук" в сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.
Новый образ Златы Огневич
"Ох, такую крутую команду я встретила. Команду, с которой можно проявить еще одну женскую сущность. И я просто должна показать вам красоту, которую мы наснимали", - подписала она серию фото.
Злата Огневич показала новые фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Певица предстала на снимках в достаточно откровенном образе: черном нижнем белье, голубом топе из атласа с бахромой в виде тонких цепочек, чулках с подтяжками, а также высоких сапогах с узким носком.
Огневич в новом образе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
На снимках певица показала стройную фигуру и длинные ноги. Также Огневич выбрала для фото достаточно откровенные позы, продемонстрировав таким образом свою женственность.
Певица снялась в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Необычный образ для фото она также дополнила массивными золотыми украшениями: браслетом на левой руке, кольцом на правой, а также серьгами.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Следует отметить, что для откровенной съемки она предпочла естественный макияж в нюдовых оттенках и легкую укладку в виде "волн", чтобы придать волосам объема и небрежности.
Огневич показала стильные фото в необычном луке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Как отреагировали в сети
Фолловеры украинской артистки тут же принялись комментировать ее необычные фото:
- "Вы невероятная, нежная, волнующая, непревзойденная"
- "Шикарная"
- "Очень идет этот образ"
- "Огонь"
- "Очень красивая"
- "Таинственная и страстная, хрупкая и неукротимая"
- "Неожиданно, но красиво"
- "Слов нет"
- "Боже, какая богиня"
- "Просто произведение искусства"
- "Невероятная, какая женская энергия".
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, Злата Огневич - украинская певица и актриса. Приобрела широкую популярность благодаря участию в украинских музыкальных конкурсах и шоу. Наибольшую известность Злата получила после того, как представляла Украину на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году в Мальме (Швеция), где она заняла 3-е место с песней Gravity.
Кроме того, она известна своей деятельностью в социальной сфере, поддерживает различные благотворительные и культурные инициативы.