ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото

Вторник 28 января 2025 16:21
UA EN RU
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно удивила "голым" платьем, на этот раз продемонстрировала не менее экстравагантный "лук" в сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Новый образ Златы Огневич

"Ох, такую ​​крутую команду я встретила. Команду, с которой можно проявить еще одну женскую сущность. И я просто должна показать вам красоту, которую мы наснимали", - подписала она серию фото.
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Злата Огневич показала новые фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица предстала на снимках в достаточно откровенном образе: черном нижнем белье, голубом топе из атласа с бахромой в виде тонких цепочек, чулках с подтяжками, а также высоких сапогах с узким носком.
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Огневич в новом образе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На снимках певица показала стройную фигуру и длинные ноги. Также Огневич выбрала для фото достаточно откровенные позы, продемонстрировав таким образом свою женственность.
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Певица снялась в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Необычный образ для фото она также дополнила массивными золотыми украшениями: браслетом на левой руке, кольцом на правой, а также серьгами.
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Следует отметить, что для откровенной съемки она предпочла естественный макияж в нюдовых оттенках и легкую укладку в виде "волн", чтобы придать волосам объема и небрежности.
Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Огневич показала стильные фото в необычном луке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской артистки тут же принялись комментировать ее необычные фото:

  • "Вы невероятная, нежная, волнующая, непревзойденная"
  • "Шикарная"
  • "Очень идет этот образ"
  • "Огонь"
  • "Очень красивая"
  • "Таинственная и страстная, хрупкая и неукротимая"
  • "Неожиданно, но красиво"
  • "Слов нет"
  • "Боже, какая богиня"
  • "Просто произведение искусства"
  • "Невероятная, какая женская энергия".

Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич - украинская певица и актриса. Приобрела широкую популярность благодаря участию в украинских музыкальных конкурсах и шоу. Наибольшую известность Злата получила после того, как представляла Украину на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году в Мальме (Швеция), где она заняла 3-е место с песней Gravity.

Кроме того, она известна своей деятельностью в социальной сфере, поддерживает различные благотворительные и культурные инициативы.

Ранее Маша Ефросинина назвала фамилию режиссера, который ее домогался.

Также жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: "Наш первый праздник".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Злата Огневич Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта