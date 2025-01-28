Топ, высокие сапоги и чулки: Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на соблазнительных фото

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно удивила "голым" платьем , на этот раз продемонстрировала не менее экстравагантный "лук" в сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Новый образ Златы Огневич

"Ох, такую ​​крутую команду я встретила. Команду, с которой можно проявить еще одну женскую сущность. И я просто должна показать вам красоту, которую мы наснимали", - подписала она серию фото.



Злата Огневич показала новые фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица предстала на снимках в достаточно откровенном образе: черном нижнем белье, голубом топе из атласа с бахромой в виде тонких цепочек, чулках с подтяжками, а также высоких сапогах с узким носком.



Огневич в новом образе (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На снимках певица показала стройную фигуру и длинные ноги. Также Огневич выбрала для фото достаточно откровенные позы, продемонстрировав таким образом свою женственность.



Певица снялась в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Необычный образ для фото она также дополнила массивными золотыми украшениями: браслетом на левой руке, кольцом на правой, а также серьгами.



Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Следует отметить, что для откровенной съемки она предпочла естественный макияж в нюдовых оттенках и легкую укладку в виде "волн", чтобы придать волосам объема и небрежности.



Огневич показала стильные фото в необычном луке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской артистки тут же принялись комментировать ее необычные фото:

"Вы невероятная, нежная, волнующая, непревзойденная"

"Шикарная"

"Очень идет этот образ"

"Огонь"

"Очень красивая"

"Таинственная и страстная, хрупкая и неукротимая"

"Неожиданно, но красиво"

"Слов нет"

"Боже, какая богиня"

"Просто произведение искусства"

"Невероятная, какая женская энергия".



Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич - украинская певица и актриса. Приобрела широкую популярность благодаря участию в украинских музыкальных конкурсах и шоу. Наибольшую известность Злата получила после того, как представляла Украину на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году в Мальме (Швеция), где она заняла 3-е место с песней Gravity.

Кроме того, она известна своей деятельностью в социальной сфере, поддерживает различные благотворительные и культурные инициативы.