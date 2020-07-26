Топ продуктів, які викликають залежність: такого ніхто не очікував

Деякі продукти не тільки руйнують організм, але й викликають залежність. Це пов'язано з тим, що певна їжа містить у собі багато цукру, солі або жиру, що викликає викид дофаміну в мозок.

Гормон щастя може призвести до звички куштувати певну їжу. Стимулюючи центр задоволення, дофамін сигналізує мозку, що Вам потрібно більше конкретного продукту.

Перше місце посідає цукор. Він може викликати серйозну залежність і тоді Ви більше не зможете ні дня обходитися без цукерок, солодких напоїв, білого хліба та випічки.

На другому місці - шоколад. Цей продукт сприяє активному виробленню серотоніну, а настрій поліпшується. Шоколад цілком може бути віднесений до групи легких антидепресантів, проте така дія на організм відчувається через цукор, кофеїн та теобромін. А це - далеко не завжди корисно.

Далі по списку йде сир. Зараз ви напевно здивувалися, але речовини, що містяться в цьому молочному продукті, дійсно можуть сприяти легкому звиканню. Пов'язано це з тим, що сир містить казеїн, який розщеплюється під час травлення та утворює опіати, звані казоморфінами. У сирі зосереджено набагато більше казеїну, ніж у молоці, морозиві, олії та інших молочних продуктах, що виділяє сир з їх ряду і робить його здатним формувати пристрасть.

Чіпси. Головна небезпека полягає в тому, що багато виробників додають у чіпси спеціальні компоненти, які стимулюють центр задоволення в мозку.

Копчена ковбаса. Така залежність може виникнути від частого вживання продуктів з великим вмістом жирів тваринного походження. Також копчене м'ясо містить невиправдану кількість добавок та високий відсоток крохмалю, що шкодить здоров'ю.

Нагадаємо, що названі продукти, які вбивають тягу до солодкого і солоного.

Ми писали, що названі популярні продукти, які викликають інфаркт.