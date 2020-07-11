Топ продуктів, які "вбивають" мозок: не смійте їсти

Шлунок і мозок - органи, які спілкуються один з одним. Експерименти вчених показують, що при стресі відбуваються негативні зміни в шлунково-кишковій мікрофлорі. Проблеми зі шлунком ведуть до депресії через різке зниження вироблення серотоніну.

У раціоні повинно бути якомога більше зелені, фруктів та овочів, щоб уникнути подібних проблем. При цьому виключити трансжири - особливий вид ненасичених жирів, які виходять при перекладі рідких рослинних жирів у твердий стан для потреб промисловості. Вони містяться в напівфабрикатах, маргарині, дешевих кондитерських виробах, майонезі та інших продуктах.

Також відмовтеся від цукру і борошняних виробів -через подібну їжу мозок перестає отримувати достатню кількість кисню та поживних речовин. Солона їжа також шкодить, оскільки затримує рідину.

Надлишок солі може порушити повноцінне харчування головного мозку, тому забудьте про солоні огірки, помідори, гриби, рибу та ковбасні вироби. Сюди ж можна віднести продукти, що містять консерванти, ароматизатори та барвники.

Подібні добавки для нашого мозку є джерелом токсинів, вільних радикалів. В результаті чого живлення клітин головного мозку погіршується. В даному випадку уважно вивчайте етикетки продуктів.

Нагадаємо, що названі чудодійні продукти, які знижують смертність від коронавірусу.

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