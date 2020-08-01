Топ продуктів, які допоможуть заспокоїтися і зміцнять нерви

Проблеми з нервовою системою впливають на якість життя і шкодять всьому організму. Зриви, депресії, неврози завжди призводять до ослаблення всього організму, що тягне за собою цілий ряд хвороб.

Нервова система людей, які живуть в стані хронічної психічної напруги, працюють на повну потужність та отримують перевантаження. Найчастіше цими людьми є люди з професією, що вимагає великої стресостійкості - лікарі, поліцейські та інші.

В такому випадку важливо споживати продукти, що містять незамінний для нервів вітамін В1, який міститься в гречаній і вівсяній каші, в житньому хлібі, горіхах, цвітній капусті.

Також деколи буває, що ми перевантажуємо нервову систему розумовими навантаженнями, при яких дуже необхідний вітамін В2. Він міститься в бобових, шпинаті, абрикосах, молоці та сирі.

Для нормального метаболізму амінокислот, профілактики різних видів анемії та нормального розвитку нервової тканини, не забувайте їсти продукти в яких міститься В12. Кращими джерелами вітаміну є риба, сир, молоко та йогурт.

Також для роботи мозку і гормонального балансу необхідний йод, який у великих кількостях міститься в продуктах морського походження. Окрім того, він є в овочах і фруктах, наприклад, хурмі, чорній смородині, огірках і картоплі.

Але важливо пам'ятати, що надлишок вітамінів в організмі може також завдати відчутної шкоди. Тому, якщо організм не страждає від дефіциту, то не варто їх вживати не проконсультувавшись заздалегідь з фахівцем.

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