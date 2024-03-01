От аниме к аудиокнигам: 8 разнообразных историй, которые нужно увидеть и услышать в марте
"Настоящий детектив", "Приятно познакомиться, Бог" и другие новые и культовые фильмы и аниме украинцы могут легально смотреть в марте. Не любите кино? Тогда вашему вниманию - аудиоистории.
РБК-Украина (проект Styler) совместно с MEGOGO подготовили подборку новинок на медиасервисе, поражающих своими историями, эксцентричными героями и яркой картинкой. Здесь фантастически детективные фильмы, аниме, новые сезоны легендарных сериалов HBO и увлекательные аудиокниги.
Фильмы и сериалы
Аквамен и Утерянное королевство
После того как Черная Манта не смогла победить Аквамена в поединке - он героически отступил. Но жажда отомстить за смерть отца была выше. На этот раз он возвращается с четким планом: уничтожить Аквамена раз и навсегда с помощью силы Черного Трезуба, что пробуждает древнее зло. Теперь Артур должен найти бывшего короля Атлантиды - своего сводного брата Орму и заключить с ним необычное соглашение.
В 70-х годах на семью Эбигейл Арчер совершают нападение и похищают ее коня. Девушке чудом посчастливилось выжить в этой кровавой трагедии. На пути к мести и поиску виновных Эбигейл сталкивается с жестокостью реального мира.
Но неожиданно на просторах Дикого Запада она находит поддержку там, где ее не ждешь. Девушка встречает соратников, верящих в ее дело и присоединяющихся к поиску бандитов. Вместе они должны вернуть справедливость и отомстить за потери.
Наступили самые длинные зимние ночи на Аляске. Все жители этого штата заранее подготовились. Но не ожидали одного - мистических исчезновений в городе Эннис. Восемь исследователей местной научной станции словно растворились в воздухе, не оставив за собой следа. Теперь детективам Денверсу и Наварро придется раскрыть зловещую тайну. Женщины даже не представляют, что их ждет впереди…
Нанами Момодзоно оказалась в сложной ситуации - ее отец проиграл все состояние в азартные игры и исчез. Оставшись один на один со своими проблемами и мыслями, девушка идет в парк. Вдруг она уже спасает мужчину от разъяренного пса и делится с ним своими переживаниями. Микаге сразу же предлагает свою помощь, а она ее принимает.
Но Нанам даже не подозревает, что в этот момент связала свою жизнь с Богом. И совсем скоро станет божеством, унаследовав святыню от него.
Аудиокниги
У Фариды была идеальная счастливая жизнь - большой дом, муж, семейный уют и дело, которое ей по душе.
Но вдруг все резко изменилось. Через три месяца после рождения дочери муж покинул семью, а из-за общей опеки женщина должна была разрываться между потребностью зарабатывать и заботиться о дочери. Однажды она покинула ее саму дома, а вернувшись - была лишена материнских прав. Этот роман о "совершенном" воспитании, общественном давлении и силе материнской любви.
Смерть солдата. История, рассказанная его сестрой
Владимир Павлив - украинский воин, погибший на фронте в марте 2017-го за несколько лет до начала полномасштабного вторжения. Эта история не должна быть написана, а жизнь должна была сложиться иначе.
Цитируем: "Я предпочла бы, чтобы не пришлось писать эту книгу, чтобы не было темы для нее, чтобы брат был жив, а не чтобы мою книгу напечатали". Это личный рассказ автора, но она говорит от всех, кто пострадал от кровавой войны.
Нацисты-миллиардеры. Темная история богатейших династий Германии
На какие поступки готовы пойти люди ради власти и материальных богатств? На этот вопрос метко ответил Давид де Йонг, рассказав о немецких миллиардерах и известных компаниях с темным прошлым. Многие сотрудничали с Третьим Рейхом, поддерживали их зверства и были соучастниками антисемитских мер во времена правления Гитлера.
Великолепные истории спокойной ночи
Чтобы уютно перезимовать под землей, нужно обустроить тепленькую норку, собрать вкусняшки, но самое главное - позвать друзей! Сообразительные мышата Антье и Антон, полярный мишка Улисс, кошка Катрина и птенчик расскажут увлекательные истории, с которыми всегда будет уютно. И не забудьте послушать любимую книжечку, от которой даже господин Пугач передумал охотиться на мышек и теперь каждый вечер читает им веселые рассказы.
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