Топ фільмів про спорт і не тільки від відомого футбольного коментатора

Вадим Скічко назвав кращі мотиваційні фільми (колаж РБК-Україна)

Відомий футбольний коментатор Вадим Скічко розповів, які фільми його вразили і надихнули

Відомий футбольний коментатор, ведучий програми "Гольова передача" і автор подкасту "Конспекти Лобановського" Вадим Скічко поділився списком своїх улюблених фільмів.

Тож якщо ви у пошуках цікавого заняття на вечір, пропонуємо цілком легально переглянути кінострічки на MEGOGO. Зауважимо: сподобаються не лише спортивним вболівальникам.

Лобановський назавжди

Документальний фільм про одного із найвидатніших футбольних тренерів в історії України Валерія Лобановського. Варто зазначити, що це фільм не просто про Лобановського-тренера, а про вплив Лобановського на футбол в цілому. Його перше гучне досягнення в українському футболі: вихід клубу в півфінал Ліги Чемпіонів.

У стрічці безліч цікавих фактів і історій про Валерія Васильовича. Наприклад, мало хто знає, але тренував великий коуч не тільки київське "Динамо". Свою тренерську кар'єру він розпочав у дніпропетровському "Дніпрі" і, тільки вивівши команду у Вищу лігу, був запрошений на роботу в столичну команду. Своїми спогадами про Валерія Васильовича діляться як його підопічні (наприклад, Олег Блохін чи Андрій Шевченко), так і іноземні легенди світового футболу (наприклад, Карло Анчелотті). Тож питання, чи варто дивитися "Лобановський назавжди" уболівальникам і фанатам, гадаю, навіть не варто ставити.

Барса: Більше, ніж клуб

Документалка докладно розповідає про один із найкращих футбольних клубів в світі під назвою "Барселона" або просто "Барса". Понад сто років було витрачено на нелегкий шлях до його визнання і слави. Ціле покоління таких чудових гравців, як Лео Мессі, Іньєста Андрес, Хаві і багато інших, залишили свій незабутній слід в його історії. Фільм без зайвих прикрас показує усі злети та падіння знаменитого клубу на тлі світових історичних подій, воєн, іспанських політичних переворотів і інтриг, а також розкриває різні секрети, які привели клуб до загального обожнювання.

Серед усіх документальних фільмів про "Барселону" цей став, особисто для мене, найбільш чесним та повністю показав усю сутність футбольного клубу. Гадаю, навіть найвідданіші шанувальники іспанської команди можуть отримати для себе щось нове.

Костолом

Якщо коротко, то фільм розповідає про відомого футболіста, який раптово загримів до в'язниці, де йому доводиться зіткнутися з деякими неприємними ситуаціями і боротися за свої минулі і справжні вчинки. Начальник в’язниці прагне зробити з нього свою маріонетку, а саме змушує відомого футболіста тренувати своїх наглядачів. Що з цього вийде, дивіться самі!

Стрічка сподобається не лише поціновувачам спорту, а й тим, хто просто хоче приємно провести вечір за переглядом гарного фільму. Із цікавого — одним із композиторів кінокартини є відомий рок-музикант Мерилін Менсон, тож саундтреки тут, дійсно, класні.

Крихітка на мільйон доларів

Чотири "Оскара", незрівнянна гра Хіларі Суонк і Клінта Іствуда та ніякого щасливого фіналу — це головне, що вам потрібно знати перед тим, як розпочати дивитися фільм "Крихітка на мільйон доларів" (якщо ви досі цього не зробили!). Відома ледь не кожному спортивна драма розповідає про звичайнісіньку дівчину, яка мала мрію стати професійною боксеркою і вперто йшла до неї. Вона записується в секцію боксу попри усі насмішки, вдень і вночі тренується, а згодом своєю працьовитістю і завзятістю привертає увагу сильного тренера і починає робити перші успіхи.

Три білборди за межами Еббінга штат Міссурі

Усе, що потрібно знати про "Три білборди": це тонка і глибока драма, написана і знята автором фільму "Залягти на дно в Брюгге". У своєму жанрі це шедевр, який повністю заслуговує найвищої оцінки. Коротко сюжет виглядає так. Доньку головної героїні вбили ще сім місяців тому, а поліція досі не змогла знайти злочинця. Жінка впевнена, що її дитина стала жертвою, і розпочинає відкриту боротьбу проти поліцейських за допомогою білбордів із провокативними слоганами. Фільм однозначно вартий вашої уваги, тим більше, що тут можна посміятися, посумувати, подумати.

Форрест Гамп

По праву вважається одна з найзворушливіших кінострічок, хоча і не позбавлена драматизму. Режисер Роберт Земекіс продемонстрував в цьому фільмі абсолютно новий підхід до подачі матеріалу, показавши життя очима людини із розумовими порушеннями. Як не дивно, але життя очима Форреста Гампа виявляється зовсім не моторошним і безпросвітним. А навпаки, дуже простим, зрозумілим, і в той же час глибоким за змістом і насиченим цікавими подіями. Там, де інший режисер міг би показати трагедію і жах, Земекіс показав дуже легку і всім зрозумілу історію.

Окремо варто виділити приголомшливу гру Тома Хенкса, який настільки природно і точно зобразив на екрані людину із розумовими порушеннями, що у глядача не виникає сумнівів у правдивості цього образу.

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

Сюжет драми Девіда Фінчера заснований на однойменному романі Френсіса Скотта Фіцджеральда про непросте життя однієї незвичайної людини. Головний герой Бенджамін відразу народився 80-річним дідом і протягом свого життя лише молодшав. Проте любов, дружба, щастя та пригоди не пройшли повз нього. Окрім похвальних відгуків критиків та глядачів, кінострічка отримала ще й 13 номінацій на "Оскар". Тож, якщо ви ще не бачили екранізацію на один із найцікавіших романів Фіцджеральда, раджу це зробити якнайшвидше.

Втеча з Шоушенка

Від кінокартини Френка Дарабонта я очікував дуже багато чого. І не лише через те, що фільм є наймасштабнішою екранізацією книги Стівена Кінга, а скоріше за все через високі відгуки даного фільму. У результаті, отримав набагато більше ніж перегляд цікавого фільму. Я думав, що це звичайна історія про людину, яку незаслужено посадили до в'язниці і він звідти втік. Але виявилось, що це історія зовсім про інше. Про людей. Про взаємовідносини. Про надії. Про життя. Тим більше, коли все відбувається у такому страшному місці як в'язниця "Шоушенк".

Вовк з Уолл-стріт

Кримінальна комедія з елементами сатири від маестро жанру Мартіна Скорсезе розповідає нам про одного мільйонера та про його розкішне життя. До речі, історія мала місце в реальному світі. Головний герой Джордан Белфорт із юних років цікавився грошима, у 20 років влаштувався на роботу у фінансову фірму, а трохи згодом створив власну компанію. У ній він продавав акції, причому робив це за схемою, що дозволяє отримувати надприбуток. Загалом, фільм розповідає, до чого доводить багатство деяких людей — коли не живуть, а існують заради грошей. Ще одна сильна сторона цієї стрічки — гумор і незрівнянна гра Леонардо Ді Капріо.

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