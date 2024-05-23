ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Четверг 23 мая 2024 19:43
UA EN RU
Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает Эти приложения помогут вам грамотно распланировать время (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В современном быстром мире найти время для выполнения всех жизненных задач может быть значительной проблемой. К счастью, технологии предлагают множество приложений, разработанных для того, чтобы помочь вам максимально повысить продуктивность и эффективнее управлять своим временем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших приложениях, которые помогут вам грамотно распланировать день.

Todoist

Todoist - это мощное приложение для управления задачами, которое помогает вам организовывать списки дел и задачи на всех ваших устройствах. Независимо от того, управляете ли вы проектом на работе или планируете личные дела, простой интерфейс и мощные функции Todoist позволяют легко отслеживать ваш прогресс и держать под контролем ваши обязанности.

Ключевые особенности:

  • Организация задач с указанием сроков, приоритетов и меток
  • Совместные проекты с общими задачами и комментариями
  • Интеграция с различными другими инструментами для повышения продуктивности, такими как Google Calendar, Dropbox и Slack
  • Система очков Karma для мотивации продуктивности

Разбивая цели на части и устанавливая сроки, Todoist гарантирует, что вы не пропустите важные задачи.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Trello

Trello - это гибкий инструмент для управления проектами, который использует таблицы, списки и карточки для визуальной организации ваших задач и проектов. Независимо от того, планируете ли вы крупный проект или управляете повседневными задачами, визуальный подход Trello позволяет легко видеть, что нужно сделать, и отслеживает ваш прогресс.

Ключевые особенности:

  • Интерфейс с функцией перетаскивания для легкого управления задачами
  • Настраиваемые таблицы и карточки, чтобы подстроиться под ваш рабочий процесс
  • Функции совместной работы, включая общие таблицы и обновления в реальном времени
  • Дополнительные возможности и интеграции с такими приложениями, как Google Drive, Slack и Evernote

Визуальная компоновка Trello особенно полезна для тех, кому нужен четкий обзор своих задач и проектов.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

RescueTime

RescueTime - это приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам понять, как вы тратите свое время на устройствах. Отслеживая вашу активность, RescueTime предоставляет информацию о ваших привычках и помогает выявить области, где вы можете быть более эффективными.

Ключевые особенности:

  • Подробные отчеты о вашей ежедневной активности и использовании времени
  • Установка целей для ограничения времени, которое вы проводите на отвлекающих занятиях
  • Уведомления и оповещения, когда вы превышаете лимиты времени на определенные действия
  • Сеансы FocusTime для блокировки отвлекающих веб-сайтов и программ

С RescueTime вы сможете лучше понять, как управляете своим временем, и внести коррективы для повышения продуктивности.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Focus@Will

Focus@Will - это уникальное приложение для повышения продуктивности, которое использует научно разработанную музыку, чтобы помочь вам сосредоточиться и оставаться внимательным. Приложение предлагает различные музыкальные каналы, специально созданные для улучшения концентрации и продуктивности.

Ключевые особенности:

  • Различные музыкальные каналы, адаптированные к разным стилям работы и предпочтениям
  • Сеансы фокусировки с регулируемой продолжительностью
  • Отслеживание продуктивности для мониторинга вашей концентрации и эффективности
  • Совместимость с различными устройствами для беспрепятственного использования

Если вам сложно сосредоточиться в шумной обстановке, Focus@Will может предоставить необходимый аудиофон для поддержания внимания.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Evernote

Evernote - это многофункциональное приложение для заметок, которое помогает вам фиксировать и организовывать свои идеи, задачи и проекты в одном месте. Благодаря мощным возможностям поиска и инструментам для организации, Evernote позволяет быстро находить нужную информацию.

Ключевые особенности:

  • Создание заметок с текстом, аудио, изображениями и веб-вырезками
  • Блокноты и метки для упорядоченного хранения
  • Синхронизация между устройствами для доступа к вашим заметкам в любом месте
  • Интеграция с другими приложениями, такими как Google Drive, Slack и Microsoft Outlook

Универсальная функциональность Evernote делает его незаменимым инструментом для отслеживания ваших мыслей и задач.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Pocket

Pocket - это приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам сохранять статьи, видео и другой веб-контент для просмотра позже. Это особенно полезно для тех, кто натыкается на интересный контент, но не имеет времени прочитать или посмотреть его сразу.

Ключевые особенности:

  • Сохранение контента из вашего браузера или таких приложений, как Twitter и Flipboard
  • Офлайн-доступ к сохраненному контенту
  • Система тегов для упорядоченного хранения
  • Курируемые рекомендации на основе ваших интересов

С Pocket вы можете сохранять ценный контент для последующего просмотра, гарантируя, что никогда не упустите интересную информацию.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Habitica

Habitica - это приложение для формирования привычек и повышения продуктивности, которое превращает ваши задачи и цели в игровой процесс. Превращая ваши списки дел в квесты ролевой игры, Habitica мотивирует вас выполнять задачи и вырабатывать полезные привычки.

Ключевые особенности:

  • Создание и отслеживание привычек, ежедневных целей и списков дел
  • Получение наград и разблокировка достижений за выполнение задач
  • Присоединение к группам и участие в челленджах с другими пользователями
  • Интеграция с другими приложениями, такими как Google Calendar и Zapier

Уникальный подход Habitica к управлению задачами может сделать продуктивность веселой и увлекательной.

Топ-7 полезных приложений для тех, кто постоянно ничего не успевает

Скриншот

Читайте также про лучшие приложения, которые помогут записать и обработать звук.

А еще у нас есть материал о сервисах и приложениях, которые помогут вам грамотно составить резюме и заинтересовать работодателя.

При подготовке материала использовались следующие источники: Verywell Mind, Zapier, ClickUp.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Приложение
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский