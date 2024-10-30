Топ-6 пород собак для тех, кто страдает аллергией

Пудель

Пудели - это умные и элегантные собаки, которые представлены в трех размерах: стандартной, миниатюрной и Toy. Эта порода отличается своей дружеской натурой и высоким уровнем энергии, что делает их отличными компаньонами для семей с детьми.

Особенностью пуделей является их шерсть, не имеющая подшерстка, что значительно уменьшает линьку. Это делает их более подходящими для людей, страдающих аллергией. Также пудели нуждаются в регулярном уходе за шерстью, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Обычный пудель (фото: Википедия)

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка - это маленькая порода собак, известная своими роскошными прямыми белыми кудрями, которые придают ей элегантный вид. Эти собачки очень активны, игривы, веселы и прекрасно подходят для жизни в квартире благодаря своим компактным размерам и спокойному характеру.

Мальтез считаются гипоаллергенными, что делает их идеальными компаньонами для людей, имеющих легкие или умеренные аллергии на шерсть собак.

Собака породы мальтез (фото: Википедия)

Китайская хохлатая

Китайская хохлата - это порода собак, идеальная для людей с аллергией на шерсть. Она имеет голое тело с пучками шерсти на голове, лапах и хвосте, что делает ее уникальной.

Есть также разновидность "пуховки" с мягкой шелковистой шерстью, которую нужно регулярно расчесывать. Эти собаки имеют низкий уровень перхоти и слюны, а также редко линяют, что уменьшает риск аллергических реакций.

Китайские хохлатые очень добрые и игривые, становятся великолепными компаньонами, и идеально подходят для тех, кто хочет маленького друга без забот об аллергии.

Китайская хохлатая собака (фото: Википедия)

Бишон фризе

Бишон фризе - это еще одна порода, которая подходит для людей с аллергией на шерсть. Эти маленькие собачки носят яркий и дружелюбный характер, что делает их замечательными компаньонами.

Их вьющаяся белая шерсть производит мало перхоти, что уменьшает риск аллергических реакций. Благодаря своему дружелюбному отношению и активности бишон фризе легко находит общий язык со всей семьей, что делает их идеальными домашними питомцами.

Бишон фризе (фото: Википедия)

Болоньез

Болоньез - это порода, которая тесно связана с бишоном фризе. Эти маленькие собачки с пушистым белым мехом часто называют бишон болоньез.

Болоньезе отличаются спокойным и ласковым характером, что делает их идеальными компаньонами для семей. Как и бишон фризе, они гипоаллергенны, что позволяет людям с аллергией наслаждаться их компанией без опасений.

Болоньез (фото: Википедия)

Ши-тцу

Ши-тцу - это порода собак, у которых есть мех, а не обычная шерсть, что делает их менее склонными к линьке. Это означает, что они обычно не вызывают аллергических реакций у людей, страдающих аллергией.

Однако тем, кто имеет чувствительность к слюне или перхоти, следует соблюдать осторожность. Шитцу могут пускать слюну, поэтому перед тем, как завести эту породу, полезно провести некоторое время рядом с ними, чтобы понять, подходят ли они вам.

Ши-тцу на выставке (фото: Википедия)