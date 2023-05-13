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Топ-5 завтраков, которые заряжают энергией на весь день: список от диетолога

Каким должен быть завтрак (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Завтрак должен быть не только сбалансированным, сытным и полезным, но и быстрым в приготовлении. Ведь обычно с утра люди спешат и не могут много времени проводить на кухне.

5 лучшими вариантами для завтрака поделилась диетолог Наталья Кондратюк на своей странице в Instagram.

Каким должен быть правильный завтрак

"Завтрак должен быть сытный и сбалансированный. Его основа - это белки и жиры. Белки важны, потому что мы должны обеспечить "стройматериал" нашим ферментам и гормонам (часть из них по химической структуре - белки, и им нужны новые "кирпичики"). Достаточно белка утром - организм работает качественно, метаболизм на пике активности", - объясняет эксперт.

Также белки дают сытость, тогда до обеда человек не будет хотеть есть.

"Жиры стимулируют образование желчи, и провоцируют сокращение желчного пузыря и ее выброс. Это очень важно. Часть гормонов по структуре белки, а часть - жиры. Для них также нужны новые "кирпичики". Жиры, как и белки дают нам длительную сытость до обеда. Соответственно не будет никаких подъедений-перееданий в течение дня", - добавляет Кондратюк.

5 лучших вариантов для завтрака

Классическая яичница - яйцо (белок и жир) + твердый сыр (белок и жир) + овощи 100 г + кусок ц/з хлеба или 2-3 ст. л цельной крупы (углеводы).

Сырники (белок и жир) + фрукты/мед/джем (углеводы). Есть много разнообразных рецептов, поэтому можете каждое утро экспериментировать. Вариант для ленивых - сыр, мед, изюм и орешки.

Сэндвичи из хлеба, авокадо (жир) и красной рыбы (белок и жир). Это и вкусно, и полезно.

Омлет (белок и жир) с овощами и сыром. Здесь открывается огромное пространство для фантазии, каждый раз можно пробовать что-нибудь новое и наслаждаться интересными вкусовыми сочетаниями.

Лаваш с любимыми овощами и отварным рисом и фасолью. Все это можно заправить постным майонезом. Обязательно поджарьте на гриле или сухой сковороде для хрустящего вкуса.

"Все эти варианты завтраков - сбалансированные, содержат белки, жиры и углеводы. Они прекрасно насыщают организм и дают организму энергию, поэтому вы не захотите бежать за очередным вредным перекусом через один-два часа и будете чувствовать себя в течение дня прекрасно", - объясняет диетолог.

Раньше мы рассказывали о том, из-за каких ошибок во время завтрака вы набираете лишний вес.

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