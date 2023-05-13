Топ-5 сніданків, які заряджають енергією на весь день: список від дієтолога

Яким має бути правильний сніданок

"Сніданок має бути ситний та збалансований. Його основа - це білки і жири. Білки важливі, бо ми маємо забезпечити "будматеріал" нашим ферментам і гормонам (частина з них за хімічною структурою - білки, і їм потрібні нові "цеглинки"). Достатньо білку зранку - організм працює якісно, метаболізм на піку активності", - пояснює експерт.

Також білки дають ситість, тоді до обіду людина не хотітиме їсти.

"Жири стимулюють утворення жовчі, провокують скорочення жовчного міхура і її викид. Це надважливо. Частина гормонів за структурою білки, а частина - жири. Для них також потрібні нові "цеглинки". Жири як і білки дають нам тривалу ситість до обіду. Відповідно не буде ніяких під’їдань-переїдань впродовж дня", - додає Кондратюк.

5 найкращих варіантів для сніданку

Класична яєчня - яйце (білок і жир) + твердий сир (білок і жир) + овочі 100 г + шматок ц/з хліба або 2-3 ст. л цільної крупи (вуглеводи).

Сирники (білок і жир) + фрукти/мед/джем (вуглеводи). Є багато різноманітних рецептів, тому можете щоранку експериментувати. Варіант для лінивих - сир, мед, родзинки і горішки.

Сендвічі з цілозернового хліба, авокадо (жир) та червоної риби (білок і жир). Це і смачно, і корисно.

Омлет (білок і жир) з овочами та сиром. Тут відкривається величезний простір для фантазії, щоразу можна пробувати щось нове і насолоджуватись цікавими смаковими поєднаннями.

Лаваш з улюбленими овочами та відвареним рисом і квасолею. Усе це можна заправити пісним майонезом. Обов’язково підсмажте на грилі чи на сухій сковороді для хрусткого смаку.

"Усі ці варіанти сніданків - збалансовані, містять білки, жири та вуглеводи. Вони чудово насичують організм і дають організму енергію, тому ви не захочете бігти за черговим шкідливим перекусом через одну-дві години й відчуватимете себе протягом дня чудово", - пояснює дієтолог.