Топ-5 рыжих собак: игривые лисички

Большинство собак, похожих на лис, как правило, умны и активны. Обычно это породы, выведенные для холодной погоды, с пушистой шерстью, яркими ушами и заостренными мордами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 пород собак, которые своим внешним видом напоминают лисиц.
Сиба-ину - японская порода шпицев, первоначально выведенная для охоты.
Этих умных, независимых собак сложно дрессировать, и иногда у них могут развиваться ревность к хозяину и агрессия. Но в целом это ласковые и преданные собаки.
Могут опасаться незнакомцев и им нужно много умственной стимуляции, чтобы оставаться счастливыми.
Как выглядит сиба-ину (фото: Википедия)
Акита, которую часто называют "тихим охотником", является самой большой породой японских шпицев.
Это тихие, темпераментные собаки, которых трудно дрессировать. При этом они очень умны и долгое время служили сторожевыми и охотничьими собаками.
Акита - энергичная порода, требующая ежедневных интенсивных физических упражнений. Хотя эти собаки не любят незнакомцев, они очень ласковые со своей семьей.
Как выглядит собака породы акита (фото: freepik.com)
Низко посаженное тело, стоячие уши и рыжий окрас шерсти делают вельш-корги похожими на лисиц. За исключением того, что у них очень короткие ноги.
Они преданы, очень умны и ласковы, что делает их отличными компаньонами. Со всем тем, им необходима учеба и социализация, особенно если они живут с детьми, ведь корги могут кусаться.
Вельш-корги на прогулке (фото: freepik.com)
Хотя исландская овчарка не очень известна, это одна из старейших пород собак. Эксперты считают, что викинги отвезли в Исландию шпицев и они стали предшественниками исландской овчарки.
Это очень преданная, ласковая и умная собака, у которой почти всегда радостное и настороженное выражение лисьей морды.
Сначала этих собак разводили для выпаса овец, но сегодня они служат в основном семейными компаньонами благодаря своему хорошему характеру и способности очень хорошо ладить с детьми, другими собаками и даже кошками.
Однако они могут быть достаточно шумными, и им нужно много внимания и упражнений, чтобы чувствовать себя хорошо.
Как выглядит исландская овчарка (фото: Википедия)
Корейский джиндо - редкая порода шпицев. Эти собаки - защитники и охранники, они умные и энергичные.
Порода возникла на острове Джиндо, расположенном у побережья Южной Кореи. Острая мордашка и треугольные уши делают их похожими на лисиц независимо от окраски.
Как выглядит корейский джиндо (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.