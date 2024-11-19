Топ-5 скрытых и полезных действий в Excel, которые сильно упростят вам жизнь

Microsoft Excel - это не просто таблицы и формулы, а мощный инструмент, который может существенно упростить вашу работу, если знать скрытые возможности.

Про 5 полезных действий в Excel, которые помогут вывести вашу продуктивность на новый уровень, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по изучению Microsoft Excel XelPlus .

Использование закладок для навигации в Excel

Мы все стали зависимы от использования закладок в наших любимых веб-браузерах. Имея возможность мгновенно переходить на веб-сайт, не обременяя себя запоминанием точного веб-адреса.

Excel имеет такую же возможность. Одним щелчком мыши мы можем перенестись в самые важные места в нашей рабочей книге.

Если говорить полностью, то в Excel нет функции "закладки", но мы можем перепрофилировать существующую функцию для решения той же задачи. Эта функция - Поле имени.

Поле имени (фото: XelPlus)

Поле имени, расположенное в верхнем левом углу рабочего листа, предоставляет множество полезных функций, таких как:

Отображение адреса текущей выбранной ячейки

Перейти к местоположению ячейки

Перейти к официальной таблице Excel

Выделить целый столбец или строку ячеек

Выделить диапазон ячеек

Присвоить имена отдельным ячейкам или диапазонам ячеек

Обеспечить мгновенный выбор именованных отдельных ячеек или диапазонов ячеек

Именно эти два последних пункта позволят нам "отмечать" важные места в рабочей книге.

Процесс добавления в закладки:

Выберите ячейку, содержащую важную и часто посещаемую информацию

Щелкните в поле имени (это окрасит отображаемый в данный момент адрес в синий цвет)

Удалите (или нажмите клавишу backspace) текущую информацию

Введите название вашей закладки

Нажмите Enter

Последний шаг, нажатие Enter, очень важен. Многие новички совершают ошибку, нажимая другую ячейку или кнопку на ленте после выполнения 4-го шага. Если вы не нажмете клавишу Enter, запись будет отменена.

Существует несколько ограничений на наименование:

Никакие две ячейки (или диапазона ) не могут иметь одинаковое имя

Имя должно начинаться с буквы (но может содержать цифры)

Пробелы в имени не допускаются (но вы можете использовать символ подчеркивания для имитации пробела)

Чтобы использовать закладку, щелкните небольшую стрелку вниз справа от поля имени, чтобы отобразить список именованных диапазонов

Если вам необходимо управлять своими "закладками", выберите Формулы (вкладка) - Определенные имена (группа) - Менеджер имен. Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете добавлять, изменять или удалять именованные диапазоны.

Как использовать закладку "Поле имени" (фото: XelPlus)

Анализируйте данные для мгновенного появления идей

Этот следующий способ экономии времени ранее был известен как "Идеи", но недавно был переименован в "Анализ данных". Эта функция доступна пользователям Microsoft 365 и использует возможности искусственного интеллекта.

Предположим, вы только что получили следующий набор данных. У вас есть данные о продажах за 12 месяцев, и вы хотите создать отчет, отображающий 5 продуктов с самым низким рейтингом за весь период. Этот отчет можно сделать в 2 клика.

Функция “Анализ данных” расположена в правой части ленты “Главная”

Откроется панель “Анализ данных”, на которой для вашего просмотра будет представлено несколько предлагаемых отчетов

Поскольку наш вопрос достаточно конкретен, мы можем ввести его в поле “Задайте вопрос о своих данных” в верхней части панели

Если вы удовлетворены результатом, нажмите кнопку “Вставить сводную таблицу”, чтобы создать сводную таблицу на новом листе

Анализ данных (фото: XelPlus)

Прогнозирование в один клик

Прогнозирование - обязательный навык при работе с данными о продажах или доходах. Инструмент “Лист прогноза” появился в Excel 2016 и находится в группе “Прогноз” на ленте “Данные”

Чтобы использовать инструмент “Лист прогноза”, выберите диапазон ячеек, содержащий даты и исторические данные о продажах (CTRL-A), затем нажмите кнопку “Лист прогноза”

Будущие продажи прогнозируются с учетом сезонного поведения. Мы также видим линии для верхней и нижней границ ожидаемого поведения.

Окончание периода прогнозирования можно скорректировать вместе с другими параметрами, такими как уровень достоверности, сезонность и обработка дублирующихся данных.

Прогнозирование (фото: XelPlus)

Инструмент быстрого анализа Excel

Инструмент быстрого анализа Excel позволяет вам форматировать, строить диаграммы и рассчитывать сложные сценарии наборов данных одним щелчком мыши.

Установив курсор в диапазоне данных, нажмите CTRL-A , чтобы выделить данные, затем нажмите CTRL-Q, чтобы активировать инструмент быстрого анализа.

Отсюда вы можете одним щелчком мыши выполнить следующие задачи:

Форматирование - применяйте условное форматирование на основе правил “сверху/снизу” или процентов, гистограмм, цветовых шкал, наборов значков и т. д

Диаграммы - создавайте разнообразные диаграммы на основе анализа данных

Итоги - создавайте итоги, средние значения или подсчеты в строках и столбцах

Таблицы - создание таблиц данных Excel или сводных таблиц

Спарклайны - добавляйте в ячейки спарклайны (мини-диаграммы на основе ячеек), которые отображают линии, столбцы или информацию о выигрышах/проигрышах

Любую из этих опций можно предварительно просмотреть, просто наведя указатель мыши на нее.

Поскольку результаты являются продуктами существующих функций Excel (например, условного форматирования, диаграмм, формул, сводных таблиц и т. д.), любые результаты можно изменять и настраивать, используя имеющиеся у вас навыки в этих областях.

Функции быстрого анализа можно накладывать друг на друга, создавая визуально захватывающие отчеты, на создание которых большинство пользователей подумают, что вы потратили часы.

Инструмент быстрого анализа Excel (фото: XelPlus)

Power Query (максимальная экономия времени)

Power Query может использовать любой, кто работает с данными: в любом формате и для любых целей.

Если вам когда-либо понадобится перенести данные в Excel из внешних источников (например, текстовых файлов с разделителями, других файлов Excel, PDF-файлов, баз данных, веб-сайтов, папок и т. д.), а затем исправить или очистить данные, Power Query станет для вас идеальным инструментом для экономии времени.

Power Query находится на вкладке “Данные” слева в группе под названием “Получить и преобразовать”.

Отсюда вы можете создать запрос для импорта данных из десятков различных источников.

Power Query может выполнять поразительное количество действий за считанные секунды, на что потребовались бы годы изучения и практики с использованием традиционных инструментов Excel.

Действия Power Query:

Создание сводных таблиц

Объединение таблиц

Выполнение сложных операций поиска

Разделение данных

Объединение данных

Написание формул агрегации

Группировка данных

Отмена свертывания данных

Корректировка дат

И самая удивительная часть Power Query - это возможность его повторного использования. Функция записывает все преобразования, выполняемые вами в источнике данных, и превращает их в повторяемый код.

Не волнуйтесь: вам никогда не придется заглядывать в него, если вы этого не хотите, но именно этот код позволит вам нажимать кнопку всякий раз, когда ваши данные изменятся, и обрабатывать новые за считанные секунды, так же, как вы это делали, когда изначально очищали их.

Power Query (фото: XelPlus)