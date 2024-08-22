Топ-5 пород кошек с голубыми глазами

Болинез

Балийская кошка - это порода, поражающая своей красотой благодаря длинной шерсти и глубоким голубым глазам. Они возникли в результате генетической мутации сиамских кошек и имеют средний размер. Их шерсть придает им элегантный вид и может быть разного цвета.

Балийские кошки известны не только своей привлекательной внешностью, но также умом и любознательностью. Они игривые, любят взаимодействовать с людьми и легко адаптируются к новым условиям. Благодаря своему дружелюбию и привязанности к владельцам, эти кошки могут стать отличными домашними любимцами.

Балийская кошка (фото: Википедия)

Бирманская кошка

Бирманская кошка - это еще одна замечательная порода с характерной поинтовой окраской и голубыми глазами. Эти кошки имеют длинную шерсть и могут быть шести разных цветов, но всегда имеют белые "перчатки" на лапах.

Точная история этой породы остается загадкой, но, вероятно, бирманские кошки возникли в результате скрещивания импортированных из Бирмы кошек с сиамскими во Франции.

Эти кошки отличаются милой и игривой натурой, а также любовью к своим владельцам. Хотя они все еще являются вокальной породой, их мяуканье не так громко, как у их балийских и сиамских родственников.

Бирманская кошка (фото: Википедия)

Гималайская кошка

Гималайская кошка с пойнтовой окраской была создана путем скрещивания сиамских и персидских кошек. Хотя не все организации признают эту породу отдельно от персидской, гималайцы обладают своей уникальностью. Гималайские кошки имеют ярко-голубые глаза и длинную, густую шерсть, которая может быть разных оттенков.

Они известны своей ласковостью и игривостью, но могут навести беспорядок, если им не уделить достаточно внимания. Уход за этой породой требует особого внимания из-за их густой шерсти.

Гималайская кошка (фото: Википедия)

Персидская кошка

Персидская кошка - одна из самых популярных пород благодаря своей мягкой и шелковистой шерсти, характерным плоским мордашкам и милым чертам характера. Белые персы часто имеют отчетливые голубые глаза.

Они известны своей спокойной и неприхотливой натуре, обожают проводить время, обнимаясь с хозяином. Однако нужно быть готовым к тщательному уходу за их густой шерстью.

Персидская кошка (фото: Википедия)

Регдолл

Регдолл - это порода кошек, отмеченная своей необычайной спокойностью и привлекательным видом, с большими голубыми глазами. Эти кошки известны своей дружеской и умной натурой, часто сравнивающейся с поведением собак.

Регдоллы могут научиться выполнять трюки за лакомство и очень ценят компанию и домашние игры. Важно обеспечить им активность и развлечения в течение дня, чтобы избежать скуки и поддерживать их энергию.

Кошка породы регдолл (фото: Википедия)