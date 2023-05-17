Топ-5 ошибок тех, кто хочет быстро похудеть: врач разбила в пух и прах все популярные диеты

Желание быстро избавиться от лишнего веса заставляет людей совершать ошибки. И в лучшем случае - способы похудения не помогут, а в худшем - принесут серьезны вред здоровью.

Врач-диетолог Юлия Коваль на своей странице в Instagram назвала топ-5 ошибок тех, кто хочет быстро похудеть.

Поиск волшебного метода

Это способа похудеть, который даст быстрый результат за короткий промежуток времени. Это разные экспресс-похудения, монодиеты, авторские методики и так далее.

Запомните, что лучшая диета - это та, которой вы сможете придерживаться постоянно, а не короткий промежуток времени. После таких кратковременных экспериментов и быстрых похудений, по статистике, вес возвращается, а может еще и увеличиваться. А вместе с этим уходит мотивация.

Голодовка

Похудение не значит, что вы постоянно должны чувствовать голод. Это стресс для организма. Кроме плохого настроения, снижения энергии, снижения самочувствия, вы быстро выйдете в метаболическое плато и получите остановку веса. К тому же, при постоянном чувстве голода больше шансов сорваться и все бросить.

Отказ от углеводов

Большинство людей, которые начинают худеть, считают врагом крупы/хлеб/макаронные изделия и тому подобное. Не на том нужно акцентировать свое внимание. Эти продукты полезны и важны в рационе.

Низкоуглеводная диета приводит к тому, что уже через сутки после резкого ограничения и нехватки углеводов, организм их начинает синтезировать самостоятельно.

А знаете из чего? Из аминокислот, которые получены из продуктов питания и распада мышечной ткани. Поэтому помните, что, исключая углеводы, ваш вес теряется за счет жидкости и мышц, а с этим снижается основной обмен.

Часовые рамки

Есть только до 16:00 или до 18:00. Сладкое только до 12:00. Пить воду за 30 минут до еды. Уверена, что вы слышали такие рекомендации или пробовали придерживаться. Эти рекомендации из области мифов, которые усложняют, как процесс похудения, так и жизнь.

Доверие своего здоровья шарлатанам

Доверие своего здоровья людям без медицинского образования, с дальнейшим приемом огромного количества необоснованных анализов и БАДов.

Говорят, что спрос порождает предложение, поэтому тут единственная надежда на людей, которые будут включать свои мозги и перестанут обращаться к некомпетентным лицам.