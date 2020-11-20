Топ-5 місць Києва з найчистішим повітрям: Троєщина - у списку

Нещодавно Київ увійшов до трійки світових міст з найбруднішим повітрям. Одними з основних причин, чому столиця України опинилася у цьому антирейтингу, експерти називають велику кількість автотранспорту й діяльність промислових підприємств. Та чи є екологічно чисті місця в Києві?

Так, є. Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий склав топ-5 локацій столиці, де завжди чисте повітря.

Райони Києва з найчистішим повітрям

Теремки

Спальний мікрорайон на околицях Голосієва славиться своїми "зеленими легенями", поруч - величезний ліс, ВДНГ, парк "Феофанія" та Національний музей архітектури та побуту. Через все це тут порівняно чисто.

Гідропарк

Величезна зелена зона посеред Дніпра завжди характеризується низьким рівнем забрудненості повітря. У щомісячних звітах ЦГО імені Срезневського він традиційно вважається найчистішою локацією міста. Воно й не дивно - тут немає житлової та промислової забудови, всюди рекреаційні зони з пляжами.

Троєщина

Попри значну житлову забудову вважається однією з найчистіших локацій столиці. Близькість до Дніпра та Броварських лісів роблять свою справу. В останні роки тут облаштували десяток парків. Залишилось тільки звести метро, бо величезний потік транспорту з Троєщини забруднює сусідні райони міста.

Виноградар

Цей масив на півночі міста відомий великою кількістю лісів та парків. Традиційно, він один з найчистіших в Києві. Проте, останніми роками тут ведеться побудова нових спальних районів та ТРЦ, а кількість зелених зон неухильно зменшується. Існує небезпека, що після добудови двох станцій метро девелопери захочуть звести тут велику кількість ЖК.

Крім того, експерт вважає, що кришталево чисте повітря і в Пущі-Водиці, що в Оболонському районі.

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